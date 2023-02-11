懷孕｜女生高齡難受孕　男生年紀大如何？精子活力減外更有一風險

現代人普遍晚婚、遲育，根據台灣內政部2021年統計，女性生育年齡35歲以上者已達23.8%，相較10年前提高11.6%，而台灣國健署調查，台灣接受人工生殖的夫婦，不孕原因前3名包括多種因素、卵巢因素及男性因素，除了高齡女性風險提升，高齡男性也可能增加「配偶罹患妊娠糖尿病」及下一代遺傳疾病的機率，呼籲民眾生育力會隨年齡增長而降低，年輕男女應及早進行婚育規劃，把握25歲至35歲的理想生育年齡。



台灣內政部2021年人口統計資料顯示，當地平均初婚年齡，男性為32.3歲，女性30.4歲；而女性生育第1胎的平均年齡為31.23歲，較10年前增加1.31歲，其中生育年齡為35歲以上者更達23.8%，較10年前提高11.6%。

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台灣國健署2020年人工生殖施行結果分析報告，當地籍受術夫妻的不孕原因，以多種因素（兩項因素以上）佔比最高（32.3%），卵巢因素佔第二位（31.6%），其次為男性因素（如性腺刺激素缺乏、睪丸功能衰退、輸送精子管道阻塞及性功能障礙等），佔9.5%。

台灣國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，年齡為影響生育力的關鍵因素之一，研究指出，隨着年齡增長，女性的卵巢功能及卵子品質將逐漸下降，卵子與正常精蟲受精、胚胎染色體正常的機會也相對越低；35歲以上女性發生不孕、流產、早產機率較高，孕期罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也增加，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也隨之提升。

陳麗娟表示，男性隨着年齡增加，除了精子活動力會衰退，研究發現，高齡男性可能增加配偶罹患妊娠糖尿病的發生率，其子代出現自發性顯性遺傳疾病、思覺失調症及自閉症的機率也可能增加。台灣國民健康署提醒，年輕夫妻沒有任何避孕措施且有規律性生活，經過1年以上仍未懷孕者，建議夫妻一起做生育檢查，透過專業生殖醫學的評估與診斷，及早治療，避免拖延黃金生育期。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】