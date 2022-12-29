暖男老公勁錫老婆　分享3大維繫婚姻守則　窩心到簡直「做爛市」

現代社會強調男女平等，老公會下廚、分擔家務的比比皆是，但若是女主外男主內，能接受嗎？



每段婚姻都有自己的幸福方程式，如何相處最舒服也只有兩人懂，不必在意他人眼光。身邊大齡單身的友人不少，已婚的除了男主外老婆全職帶小孩，雙薪家庭更是常態，其中也不乏「家庭主夫」的朋友。

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妳身邊有「家庭主夫」嗎？

網絡發達改變了傳統工作型態（例如YouTuber、社群經營），加上近幾年疫情影響，大家也越來越習慣在家工作模式，若在家SOHO足以支撐日常花費，why not？而「家庭主夫」也開始在身邊出現。

「家庭主夫」並非無所事事、無事生產，除了接手家中一切事宜，包括照顧小孩，不少也在家工作持續有進帳。一位「家庭主夫」早前在Dcard結婚版發文，分享自己與老婆婚姻幸福的方法，引起網民們關注。

相處12年仍然如膠似漆

這位男事主表示自己35歲，和老婆結婚七年並有兩個孩子，他和老婆感情非常好，在研究所交往五年後決定步入婚姻，「一直到現在身邊朋友都超級羨慕與疑惑，我們到底是怎麼有辦法相處12年都還是如膠似漆？」

「遙想當年...熱戀期結束後的我們從學生進入社會，因為現實、心理、生活圈的層層轉變，也曾經磨合到身心俱疲，並懷疑自己、懷疑對方的愛，曾經覺得好像淡了、撐不下去了，當時支撐我們兩個的信念是：我還能找到一個可以替代她（他）的人嗎？」

並非一路走來都無波瀾

他解釋，交往了這麼久，兩人之間除了愛、合適、熟悉感，還有更多是「已經花費的時間成本」；又不是誰犯了甚麼滔天大錯，現在如果喊停，簡直是超級不值得、浪費的行為。

他表示，當然不是指不管怎樣都不能喊停止損，前提是要在「雙方沒有嚴重問題」之下，若只是因為淡了、膩了這種理由而喊停那真的非常不值得。「但若是有非常嚴重大問題如劈腿、不適合那當然趕快逃囉！」

仔細思考會發現，我們早就無法再花更多心思時間去重新習慣、接納一個新的對象。

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婚後最大的變動是「孩子」

有了穩定感情基礎後，這位男事主認為婚後基本上就不太會有大變動了，最大的變動應該是「有了孩子」吧！「因為我的工作關係，主要都是在家裏上班、時間也相對比較自由，在家基本上所有家事都是我包辦。」

「因為看着老婆懷胎10個月裏，各種身體不適、夜裏一次一次的起床，還有在產房裏聲嘶力竭、拼命為了我們孩子努力的樣子，我發誓自己一定要好好珍惜這個願意花費所有青春、美貌跟着我走一輩子的女人。」（編按：別人老公總是不會令人失望！）

模範老公為何沒尊嚴？

婚後有些朋友、甚至是家人都曾問過這位男事主，怎麼是讓老婆出去工作？然後自己在家帶小孩，這樣很沒尊嚴、不擔心老婆在家裏地位太強勢？

他這樣想：「老婆在我們感情裏本來就是比較強勢的一方，我習慣了也完全不在乎，因為我知道我們相愛就夠了。以前就很喜歡《我可能不會愛你》這部劇裏的一句台詞：『一個家一定要有一個唱歌的，其他人在旁邊幫他伴奏』。」

為了家庭、感情的和諧，男事主非常心甘情願為老婆伴奏，「況且我老婆的朋友都羨慕她羨慕的要死，說我是模範老公，何來的沒尊嚴呢（笑）！」

婚姻幸福三守則

這位男網民最後分享了和老婆維持婚姻感情的三大心法，「祝福大家都能有幸福美滿的婚姻！好好愛自己的另一半吧，用心把日子經營好，不會讓你後悔的！」（編按：老公們還不快抄起來）

《守則一》節日儀式感、驚喜：

老婆永遠都是小女孩，生日、情人節、紀念日是絕對要過的，不一定樣多鋪張多澎湃，有時候一張卡片、一束玫瑰花、自己做的蛋糕，老婆也能開心很久。偶爾也會偷偷去等她下班、或是做一些小小的惡作劇，也是很好能增加感情的方法。

《守則二》兩人時光：

定期一定要拋開家人、拋開孩子（喂～）過上兩人時光，婚後生活真的多了太多繁瑣的事了，但我們一個月至少會安排一次兩個人的小約會（老婆就算忙也會努力空出時間），孩子就托給家人或是好朋友幫忙照顧，這方法真的很讚，別被生活壓得喘不過氣了！

《守則三》聊天：

別看這好像很簡單，我指的是「真正的聊天」！並不是到公司、今天加班、孩子生病了這種報備式的對話，而是真的交心的談話，老婆平常上班忙，所以睡前我們都會聊天，聊聊老婆最近工作在忙甚麼、聊聊孩子最近學校發生甚麼，這樣子才能讓兩個人在生活上能夠持續有交集。

網友：我順產老公是不是覺得很輕鬆？

看了這位男網民的爆炸性發文，主題還是「男人們！請好好珍惜你的老婆」，讓女網民們都炸鍋了：

．「果然都是別人家的老公...，我家那位不知道多久沒有送我禮物了」

．「完蛋了我在產房沒有聲嘶力竭、超級優雅那種，他484以為很輕鬆？」

．「所以真的有這種男生，我以為都是幻想的...」

．「這篇文我要給老公看！」（小編也轉給老公看了）



男網民則大多酸言酸語：

．「這種文請少發，我女友會看！」

．「這篇女生打的吧？反串要說餒！」



但也有網民跳出來說公道話：

「不是只有男人要珍惜老婆啦，女人也要好好珍惜老公呀，互相懂得珍惜感恩才走得長久。」



大家覺得呢？歡迎與我們分享和隊友的感情經營方法，更歡迎吐槽老公！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「家庭主夫」結婚7年婚姻幸福一把罩！3守則快筆記】