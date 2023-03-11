婚姻｜丈夫有外遇妻子該怎辦？網紅一原因建議「甚麼都不做」就行

要說馬來西亞名嘴網紅，大家一定會想到說話不僅中肯，有時還很嗆辣的女神Ah Lee。 Ah Lee的獨有個人特色的干話，已不是新鮮事，但早在3年前她就有一篇發文寫得嗆辣但又有道理。



三年前，Ah Lee發文談「老公有小三，該怎麼辦？」。 Ah Lee描述，如果你是正宮，面對老公有小三，那麼只需要做一件事，就是「甚麼也不做」，這樣就穩了。她解釋，你老公和別的女人的事，讓他們自己解決，正宮負責把自己經營得更好就可以了。她指如果自己作為正宮，並不會去回應小三任何一句挑釁的話，畢竟地位懸殊：「Level不同，聊不來。」

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她也指，女人別犯低賤的錯誤，想着去收回渣男的心最後苦了自己。她對比了一下，搶人家庭的小三需要做很多溫柔體貼的功夫，老公才會覺得對方是好女人，但正宮不需要，只需要靜靜偶爾關心一兩件小事，老公就會覺得你是大氣好女人。反正過年過節，老公回家就行，然後這仇，不是不報，而是等到60歲時就可以慢慢清算這筆帳。

轉眼3年，Ah Lee已經是大馬社交媒體平台上深受歡迎的人物。隨着這篇舊文再度翻紅，Ah Lee最近也發文寫道，如果老公有小三，那就準備好分開的打算，不要拆穿對方、吵了和鬧了，到最後還要去求對方不要離開自己，這樣很掉價。雖然Ah Lee的感情觀又嗆又辣，但卻非常符合現實。無論如何，女生們最終還是要懂得自強、經營自己。

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