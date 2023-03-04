婚姻｜妻子拒行房　寧叫丈夫買春　結局超驚喜網民嘆好老公哪裏找

性生活是維持夫妻感情的重要因素之一，如果另一半性事不合，有時會導致婚姻裂痕。



對此，就有一名網民透露，同事多次向老婆求歡不成，氣得說要去外面買春，沒想到老婆還給了6000元（台幣，下同），結果同事並沒有花錢洩慾，結局曝光後引來不少網民大讚。

老婆打本叫老公外出尋歡？她也實在不知道自己老公最想要的是甚麼啊！（按圖了解）

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一名網民在Facebook群組「匿名公社」發文表示，幾年前某天晚上，同事突然打來說要請大家吃宵夜，不久後就抱着3大發泡膠箱進公司，裏面全部是鹹酥雞，當天大夥兒吃得不亦樂乎。

事主好奇詢問為甚麼突然請客？同事無奈表示，與老婆很久沒行房了，一直向老婆求歡，但老婆總是都拒絕，氣得他威脅「不給的話，就要去外面花錢解決」，沒想到老婆竟然丟6000元給他，「那你就去花錢解決呀！」同事解釋，他只會跟老婆求歡，不會跟別的女人，但很氣老婆丟6000元叫他去外面買春，事後同事就拿6000元去買了鹹酥雞。

文章曝光後，網民紛紛留言：

．「這好男人好同事去哪找啊」

．「這樣的男人太少了」

．「這老婆也人太好，這老公也敢拿啊」

．「好男人啊…不過6千都買鹹酥雞會吃到吐吧」

．「老婆：你叫雞了嗎？老公：叫了，鹹酥雞」

．「換成我…會多要幾次，湊足錢去買台PS5回家玩」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】