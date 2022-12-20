婚姻｜他的差只有你知道？5個狀況　或證你老公只是偽．好好先生

妳的他常說一些貶損妳的話嗎？只要妳一不滿，妳想溝通，他就會覺得妳沒事找事，來一句「妳很無聊」、「妳很莫名其妙」？真正愛妳的人會重視妳的感受，試着溝通。



一般發生了家暴，顯而易見的外傷，依循《家庭暴力防治法》申請家暴是現在許多人保護自己的辦法。但言語暴力呢？它不像肢體暴力那樣是看得到的，不會造成肉體上的外傷，只有妳知道那真的很不好受，但卻又難以言說，有時候甚至連妳也很難認清事實。

承認他變了，不愛妳了，也是需要勇氣的，但請不要委屈求全，妳的退讓只會讓他軟土深掘。

人前的他是個愛妻號，但他的真性情是如何，或許只有你才知道：（按圖了解）

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言語暴力有以下特徵

1. 他覺得妳的反應只是小事

當妳難過時，他不會尋求和解，甚至看起來完全不以為意。當妳想溝通，但是他會說沒甚麼好談的，他不覺得有問題，也不覺得哪裏不對。

他會讓你覺得你的情緒是妳「太莫名其妙」、是妳「太脆弱」，甚至會說「妳白痴喔」，怎樣都不會是他的問題。他越常這麼說，妳越可能以為是真的，妳開始懷疑：「好像真的是我的問題！」

2. 他想控制妳

言語暴力跟控制是息息相關的，是一種以權力壓制他人的手段。冷戰也是一種暴力，這裏說的冷戰不是說當下兩人都冷靜下來，或過一陣子再談，而是對方根本完全不跟你討論這件事，他忽略妳渴望改變、渴望溝通的想法。

3. 他在別人面前不會這樣

他說的狠話讓你覺得受傷，但他根本不敢在外人面前展現這樣的自己。這些傷人的話，都是你們兩個人單獨相處時發生的。他那張冷漠的臉，也只會出現在你們相處時。也因為如此，他的家人、朋友都不知道他的真面目，妳的家人也不知道，可能還以為他是好好先生。

妳的不快樂，被縮得很小很小，一次一次累積，沒有人理解妳為甚麼越來越憔悴。

4. 不知道甚麼是健康的關係

受害者往往缺乏非虐待關係的經驗，無法與現有的這段關係做比較。妳的家庭可能也是充滿言語暴力的家庭，所以從不知道健康的關係與良好的溝通模式為何。

由這一點就可以讓人理解，為甚麼活在暴力下的孩子，長大了很容易又進入一段暴力的關係中。因為他從不知道甚麼是被尊重、甚麼是被愛，不知道一段夫妻相互尊重的關係是多麼幸福。

5. 當他暫停，妳會安慰自己他不是真的很壞

偶爾，施暴者會暫停言語暴力的行為，所以受害者會忘掉難過的時候。

要妳一直去想他對妳的殘酷或冷漠行為，肯定讓妳很痛苦。妳也會偶爾怪自己，是自己不肯放過自己。妳始終無法確定這段關係是否能繼續維持，好像真的只要自己不要「想太多」，妳就依然在一段愛裏。

但其實不是，一個不尊重妳的人，就根本不愛妳。一個具有虐待人格特質的人，就是渴望支配他人的人，這樣的人根本不會以同理心去理解妳。而發揮同理心的能力，恰恰是愛情與親密關係的要素。

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當妳覺得受傷，妳就必須承認自己受傷

想自言語暴力解脫，看嚴重程度，是需要專家或心理師協助的。但首先，也是最重要的，是你必須「揭露自己」。所謂揭露自己，就是你要承認他這樣的行為讓妳不舒服、讓妳受傷，這絕對不是他所說的「妳莫名其妙」、「妳肚量小」、「妳脾氣不好」。你的坦誠展現了妳的意志，代表妳踏出不受到他控制的第一步。

妳可以平靜但堅定的告訴他：「我不管你怎麼想，你說的話讓我很不舒服。」嘿！請相信妳值得好好被對待！要時時這樣告訴自己，並展現這樣的決心與自信。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：他的言語暴力傷妳於無形，只在妳面前放肆，卻是別人口中的好好先生】