教養｜舉家日本旅行　孩子搭乘電車做錯一事　惹當地人斥沒公德心

編按：復活節假期將至，不少家長都已計劃帶同孩子到外地遊玩一番。不過孩子再是高興，也要多留意他們在公共場所的行為，免得惹當地人不滿外，也掃了一家人遊樂的雅興。以下這則新聞，就是一個提醒。



隨着疫情趨緩，各國邊境限制逐漸解封，越來越多人開始出國旅遊。不過，一名日本網民早前在Twitter上發文，表示自己搭乘電車時，看到一對父母放任孩子穿鞋踩踏座椅，甚至好意提醒後，對方還宣稱「我們是中國人」。

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一名網民在Twitter上發文，表示日前搭乘電車時，發現一對父母放任孩子穿鞋踩踏座椅。事主好意上前提醒後，對方卻宣稱「我們是中國人」，並說了很多讓事主不能理解的話，而他也氣憤地強調「這裏是日本」。事主後續補充說道，當他提醒那對父母後，孩子的母親有立刻道歉，並幫孩子把鞋子脫掉，但父親直到下車都還在不停地抱怨。

帖文底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示：

．「雖然我也是中國人，但我認為你沒錯，不管住在哪裏都應該遵守規則」

．「我也看過類似的，完全支持你」

．「穿鞋子站在座位上真的很誇張」

．「素質差的人還是很多」

．「我認為你做了一個勇敢的舉動」

．「最近經常看到這樣的畫面，不知道是當地居民還是遊客」

．「太沒常識和素質了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】