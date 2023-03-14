黑暗榮耀｜寧願孩子蝦人還是被蝦？面對這虐心問題　原作者這樣選

Netflix今年的神劇《黑暗榮耀》第二季即將在今晚開播，女主文同珢對當年欺負她的加害者們的報復行動即將來到結尾。



這部劇一開播就飽受好評，寫出這部神劇的作家金恩淑曾經透露過《黑暗榮耀》的創作靈感是來自於女兒的一個靈魂拷問，但當時她沒給出答案，就在第二季開播之際，金恩淑在發佈會上終於給出了答案，不知道這個答案是否和你的想法一樣呢？

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女兒的靈魂拷問

金恩淑曾透漏，有一次和就讀高二的女兒在聊天時，女兒突然來了一個靈魂拷問：「媽媽，如果我被人打得半死，跟我把別人打得半死，哪個會令你更加心碎？」金恩淑當時十分驚訝女兒會提出這個問題，她說：「就像地獄一樣心裏很累，那樣開始的故事就是《黑暗榮耀》。」

作家的答案

當時沒有說出答案的金恩淑表示，在透過寫《黑暗榮耀》的故事中，她也找到了這個問題的答案。她說：「我覺得如果她被別人往死裏打，我有能力解決這個問題。因為我有可以把這些加害者們拖入地獄的財力。」但她也同時了解到，並不是每個受害者都有這個能力，她說：「但劇中的同珢卻沒有，現實中大部份受害學生也沒有這個能力，他們沒能遇到像我一樣（有錢的）父母。所以我想要鼓勵他們，現實和電視劇是不一樣的，我想要讓同珢復仇成功。」

至於《黑暗榮耀》裏的加害者們最後會得到甚麼懲罰？而文同珢是否也會跟着一起墜入深淵？結局需要觀眾們親自去看了。

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