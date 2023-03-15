爸爸穿外送員制服接放學　女兒怒喊「很丟臉」　網民嘆父女也悲哀

一名網民在PTT發文表示，瞥見一名疑似小學五或六的高年級女孩，對穿着外送外套、騎電單車來接她的爸爸大喊：「爸爸你不要穿那個（指外送速遞品牌的外套）來接我，這樣很丟臉耶」，整幕尷尬景象在爸爸連連抱歉聲中才落幕，讓事主突然有感上網發文，詢問大家：「熊貓外送來接小孩放學真的很丟臉嗎？」



「爸爸接放學」本應是一個溫馨的場面，怎知結局卻是掃興收場……（按圖了解）

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事主說，那天下午請假回家的途中，在一間小學校門口看見一幕引人「一陣心酸」的景象，在外頭等待接小孩的家長中，一位爸爸穿着外送服騎電單車也在門外等候，未料一名疑似是小學五、六年級的小女孩出校門後，對着這位外送員父親大喊：「爸爸你不要穿那個（指熊貓外套）來接我，這樣很丟臉耶」，「然後看那個爸爸一直跟小孩道歉，拜託好久小女孩才上車，突然一陣心酸。」

網民表示：

．「不丟臉，但有些小孩就是嘴賤」

．「童言童語不要太計較」

．「丟臉的點在於養出價值觀偏差的小孩吧」



但也有人認為，這社會似乎是金錢至上，可以接受「開賓士的黑道爸爸」，但無法忍受「騎電單車的外送師傅」。這年紀的小朋友「還是很在乎社經地位」啊，就怕「在學校必須承受異樣眼光」、「真的丟臉，都不怕小朋友在學校被欺負」、「小孩一定會攀比，而且要小孩體諒大人，不知道是大人悲哀更多，還是小孩悲哀」。

有網民說，其實跑外送並不代表貧窮，有些人是退休後兼職：

．「應該不知道爸爸月薪10萬（台幣）」

．「搞不好房東收租太閒跑一下」

．「股板有個哥也是跑外送的，賺爛的那種」

．「我有個朋友是當舖的股東，他也是在跑熊貓」



但也有網民一針見血回覆：

．「撿回收還可能是興趣，跑外送是真的窮」



有網民還歪樓地認為，「不過小五、小六還要家長接送更丟臉吧，都幾歲了？」也有人說，「想一下社畜爸爸還要加班沒法接哩」，不少網民更討論起「外送到底有沒有幫忙接小孩的服務」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】