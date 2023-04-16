性教育｜3歲女兒撞見爸爸沖涼 好奇心爆發 更誤會他下體是便便
撰文：親子王國
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男女身體構造不同，但對於懵懂年幼的孩子或未能完全明白，不時鬧出笑話。
台灣一名爸爸洗澡時，3歲女兒突然開門如廁，並指着爸爸下體好奇地詢問「那個是便便嗎？」，令爸爸尷尬得無言以對，童言無忌的說話亦惹網民爆笑。
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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【童言無忌】3歲女兒撞見爸爸洗澡 好奇問「那個是便便嗎？」惹爆笑】