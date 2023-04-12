家居｜徒手捏爆家裏怪虫！網民憂要搬屋　對人無害室內潮濕就常見

家裏有怪蟲！一名網民最近在家中發現不知名的昆蟲，情急之下便徒手捏爆牠，好奇求解這究竟是甚麼蟲。網民們看到照片後紛紛認出是「衣魚」，並表示繁殖力相當強大，看得事主心都涼了「看來快搬走實在」。



該名網民於Facebook群組「爆廢公社」發文，近日意外看到一隻陌生的小蟲出現在家中，由於擔心被牠跑掉再次躲起來，事主情急之下「只好先捏再說」。事後他連忙貼出照片表示「這啥鬼」，詢問大家這究竟是甚麼生物。

這種小虫，相信在很多人的家裏都曾見過吧！（按圖了解）

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許多過來人一眼認出這其實是「衣魚」，數百則留言紛紛表示：

．「室內太潮濕就容易有衣魚」

．「搬家的時候有好幾隻躲在傢俱跟書裏」

．「衣櫃或抽屜塞東西很久沒去翻動它就會有」



也有人分享衣魚繁殖力很強而且不容易殺光，要買專門的藥劑除蟲，讓事主一聽心都涼了，「看來快搬走實在」。

根據《維基百科》介紹，衣魚並不會傷害人體健康，身長約1厘米，脫皮數次後身上會帶有金屬般的光澤。常出現在雪櫃底部、浴室等處。喜歡在潮濕的環境生殖，當溫度介在攝氏25度到30度之間，雌蟲就會在物件裂縫產下大約一百顆卵。是地球上最原始的昆蟲之一，已經出現約三億年。

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