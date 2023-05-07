網民貼超聲波照片問「孩子爸是我嗎？」醫生嘆為難只好有話直說
撰文：聯合新聞網
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綠光罩頂？台灣婦產科醫師蘇怡寧近日收到一則私訊，有網民希望他以超音波照片判斷懷孕週數，進而了解孩子的爸爸到底是不是自己。蘇怡寧無奈表示，「叫我用一張超音波判斷爸爸是誰，這我不行」。
蘇怡寧在Facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」貼出一張對話截圖，一名網民私訊他「我有一個問題想詢問一下醫師」，網民貼出超音波照片並問「請問目前這樣子是算幾週了啊？這是我的女朋友5/2去當地醫院檢查的超音波照，上次我們發生關係的時候是4/2」。蘇怡寧則回答「5/2是6+2週，但我原則就是不在網路上用超音波幫人診斷」。
蘇怡寧貼文表示，「半夜寫這種訊息給我，我相信你應該睡不著，但很抱歉，說過很多次了，我無法在網路上幫你判斷，畢竟利用網路上超音波的照片無法精確判讀，但如果你堅持，那我就還是幫你推論一下好了」。
蘇怡寧指出，「照你的敘述，如果你只有在4月2號發生關係的話，簡單說就是算兩週，5月2號的超音波，應該就會是6週加2天，你真的要問我，如果這是我自己留的照片影像，這看起來確實是只有剛滿5週的特徵」。
蘇怡寧無奈表示，「看你的問法，你應該是自己已經有在懷疑了。感情這種事是很複雜的呢，在門診當場吵起來的我也看過，作為局外人我也不想多說什麼，只是叫我用一張超音波判斷爸爸是誰，這我不行，抱歉」。
其他網民則留言：
．「各位觀眾，神算蘇醫師！」
．「原本以為可以佳偶天天乘，結果現在懷疑有人共乘？」
．「對於這種應該一律建議出生之後再驗DHA」
．「去照的時候不會問醫生嗎？怎麼會這麼瞎」
．「這個需要問蘇廟公，但廟還沒開」
．「只有我懷疑他是小王嗎」
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