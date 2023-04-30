已婚4年老公不顧家　老爺仍叫不出她名字　人妻嘆對這婚姻沒留戀

家家有本難念的經！日前一名人妻抱怨，她跟丈夫結婚4年了，育有2個孩子，但沒有辦婚禮也沒有婚紗照，坐月子中心還是自己出錢，在清明連假時，跟先生一起去掃墓，老爺竟然連她的名字都叫不出來，整個家都是靠女事主撐起來的，讓她直呼「這段婚姻有甚麼好留戀？」對此，多數人勸她「趕快離婚」。



連最基本的尊重也沒有，看來事主也真的很委屈：（按圖了解）

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一名女網民在Facebook群組「匿名3公社」發文表示，她跟先生結婚4年多，兩人生了2個小孩，但是沒有辦婚禮、沒有拍婚紗，也沒有求婚和蜜月。坐月子住月子中心是她和娘家出的錢，老爺奶奶一封利市心意都沒有，基本上她沒有花過夫家一毛錢。

女事主指出，4月清明連假時她回先生家掃墓，老爺在祖先墳前連她的名字都叫不出來，支支吾吾許久先生才在一旁講出我的名字；當她回到車上，委婉的跟先生說這樣她不太舒服，結果被臭罵了一頓，說有甚麼好在意的，她憑甚麼要讓人家記得名字。

這讓她難過表示：「原來整天在社群平台直播記得自己每部片流量的老爺，卻不記得我的名字是這麼理所當然的事。先生沉迷賭博，我一個人支手養家養他，做在多都這麼不需要被重視，反觀我那被他嫌棄到不行的家人，每年他生日還是會集體祝他生日快樂並要我轉達，甚至過年他都不認為需要跟我的家人吃飯，並退出我們家的家族群組裏，我不懂這段婚姻有甚麼好留戀的」。

對此，多數網民吐嘈：

．「可以放生了」

．「養2個小孩還不夠？奶奶養出來的巨嬰妳還要養？錢多不是用在廢物身上的，妳要不要腦袋清醒點？」

．「那就走啊，不然巨嬰妳還要養喔？」

．「這種男人跟家庭，妳也要？」

．「妳有能力養活自己與他人，那又何必看別人臉色，活得如此卑微呢？」

．「妳都知道沒甚麼好留戀的，現在妳不逃還想甚麼？會賭博的人妳還嫁給他，這種真的不行」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】