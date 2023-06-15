消委會｜ 乳膠氣球高分之選 其中一款4.5星性價比高只售$12！

氣球是不少小朋友百日宴或生日會的必備佈置，消委會測試19款乳膠氣球產品型號後，發現所有樣本均檢出不同種類的亞硝胺化合物及／或可亞硝化物質，當中部分屬懷疑致癌物，其中有13款檢出該等物質的總遷移量超出歐盟相關的玩具安全規定。消委會呼籲家長選購氣球時，須留意部分散裝氣球產品未有列明型號和產地等資料，或未有表示安全警告字句，應小心選購。以下整合5款經消委會評定的高分氣球產品，包括2款獲5星，以及3款獲4.5星，家長選購氣球時可作參考。



消委會測試共19款乳膠氣球，當中5款獲4.5至5星。其中獲滿分的兩款氣球產品，每個氣球售價分別為$3.5及$17.5。另外3款獲4.5星的氣球產品，每個氣球產品分別售$0.8至$5.5不等。

（圖片來源：消委會）

👇🏻即看2款總評分5星產品👇🏻

Everts - 寶寶熊氣球（2個）



售價（每包裝/每個）：$35/ $17.5

充氣後氣球尺寸：12吋/ 30厘米

來源地：馬來西亞

Miracle Atelier - 12吋心形氣球（10個）



售價（每包裝/每個）：$38/ $3.8

充氣後氣球尺寸：12吋

來源地：-

👇🏻即看3款總評分4星半產品👇🏻

amscan - designer Balloons Value Pack Helium Quality Latex Balloons (with Star Print) （20個）



售價（每包裝/每個）：$110/ $5.5

充氣後氣球尺寸：12吋/ 30.4厘米

來源地：墨西哥

Everts - 心形氣球（10個）



售價（每包裝/每個）：$30/ $3

充氣後氣球尺寸：8吋/ 20厘米

來源地：德國

DAISO - Neon Colour 9 inch Balloon Art （15個）



售價（每包裝/每個）：$12/ $0.8

充氣後氣球尺寸：9吋/ 22.8厘米

來源地：-