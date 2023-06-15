消委會｜乳膠氣球暗藏致癌風險 必睇選購及安全玩樂5大貼士

在慶祝活動或派對時，家長們都會花心思佈置場地，素材環繞氣球、橫額、禮物等佈置。而乳膠氣球更是佈置素材的常客，氣球能夠增加場地色彩繽紛之外，更印有可愛卡通圖案，當然成為小孩愛不釋手的玩具。不過，乳膠氣球竟暗藏危機，存有致癌風險的隱憂！近年來，歐洲多國不時出現回收乳膠氣球的個案，當中涉及產品檢出過量的懷疑致癌物質亞硝胺及相關物質，未能符合歐盟相關的玩具安全規定。而消委會今天（6月15日）公佈檢測市面上19款乳膠氣球的安全測試結果，報告顯示近7成型號未能符合歐盟相關的玩具安全規定，情況亟待改善。而這篇文章將會提供選購乳膠氣球及安全玩樂五大貼士！



「亞硝胺化合物」和「可亞硝化物質」經口腔攝入進入人體後增致癌風險

亞硝胺化合物（統稱為亞硝胺）為具有亞硝基（N-nitroso）化學結構的物質，已知的亞硝胺化合物超過300種。雖然部分的致癌風險較低（例如NDPhA），但亦有部分懷疑屬於致癌物質（suspected carcinogens），具有較高的致癌風險。如果氣球釋出過量的亞硝胺，兒童用口為氣球充氣，或經雙手接觸會增加攝入相關物質的機會。

與此同時，可亞硝化物質為亞硝胺的前體物質（precursors），該等物質經口腔攝入後，在人體內可被轉化成亞硝胺。故此，氣球樣本釋出的亞硝胺和可亞硝化物質同樣是重要的安全指標。

動物研究顯示，經口服途徑攝入這些物質，可能影響動物的肝臟、腎臟、膀胱、食道和呼吸道等重要器官。其中NDMA、NDBA和NDEA等亞硝胺化合物可以令接近所有不同種類的試驗動物出現腫瘤（tumours），故此，有研究推斷這些化合物對人體都可能有致癌風險。

（圖片來源：消委會）

選購三大貼士



（一）售價與懷疑致癌物釋出量無關

在亞硝胺和可亞硝化物質遷移量同時未能符合歐盟規定的型號中，#12和#19同屬售價最低的產品（每個售價約為$0.3至$0.4）。不過，另1款售價較低的型號#5（每個售價為$0.8）則符合相關規定。相反，#1、#7和#10等型號每個氣球售價都超過$15，惟當中只有1款完全符合歐盟規定。反映產品售價與是否檢出過量亞硝胺和相關物質並沒有必然關係。



廠商回應：

「BANDAI」（#7）的經銷商表示，已將消委會的檢測報告轉交予相關產品供應商。而該供應商指，在供應相關產品前，曾委託第三方化驗所採用美國ASTMF963-17及台灣CNS4797等玩具安全標準就產品的物理性、易燃性、總鉛含量、特定化學元素遷移量及塑化劑含量等項目進行檢測，而檢測結果說明產品符合相關標準要求，並向消委會提交了其檢測報告以茲證明。相關公司認為，消委會是次檢測所參考的歐洲標準只屬本港法例下其中1套適用的玩具安全標準，考慮到美國玩具標準亦是本港法例適用的玩具安全標準，強調有關檢測結果顯示產品符合美國玩具標準及本港法例規定。

「对了」（#19）的供應商表示，於收到消委會的檢測報告後已即時停售相關型號的氣球產品，並指日後會留意相關玩具安全標準的要求，以確保其供應的氣球產品符合安全規定。該公司另表示，日後亦會考慮改善產品標籤上所載資料。

（二）印有卡通圖案應更注意安全

檢測型號中，#1、#7、#10、#13和#16等型號都印有卡通人物或表情圖案，但結果顯示，除#1外，其餘4款都有亞硝胺及/或可亞硝化物質總遷移量不符歐盟規定的情況。其中，#7和#10檢出的相關物質只輕微超出上限；但#13和#16檢出的亞硝胺及/或可亞硝化物質總遷移量則超出上限約1.9至3.5倍。本會認為，印有卡通人物或表情圖案的氣球特別吸引小朋友長時間把玩，建議相關型號的生產商盡快作出改善，避免產品釋出過量潛在有害物質。

廠商回應：

「BANDAI」（#7）的經銷商表示，已將消委會的檢測報告轉交予相關產品供應商。而該供應商指，在供應相關產品前，曾委託第三方化驗所採用美國ASTMF963-17及台灣CNS4797等玩具安全標準就產品的物理性、易燃性、總鉛含量、特定化學元素遷移量及塑化劑含量等項目進行檢測，而檢測結果說明產品符合相關標準要求，並向消委會提交了其檢測報告以茲證明。相關公司認為，消委會是次檢測所參考的歐洲標準只屬本港法例下其中1套適用的玩具安全標準，考慮到美國玩具標準亦是本港法例適用的玩具安全標準，強調有關檢測結果顯示產品符合美國玩具標準及本港法例規定。



「迪士尼」（#16）的獲授權代理商指，是次檢測的氣球產品按美國玩具安全標準ASTMF963-17和相關規格生產，亦參考了美國CPSC16CFR方法檢測了產品的塑化劑含量，另向消委會提交了相關報告以作證明。該公司認為，儘管產品符合目前美國及本港法例相關的安全規定，但亦會正視歐盟就亞硝胺及相關物質遷移量的有關規定。

（三）具環保聲稱仍可能釋出過量亞硝胺

#2、#14、#17和#19等型號都標有「biodegradable/100% latex bio-degradable」或「eco friendly（環境友善）」等聲稱。惟結果顯示，其中3款檢出的亞硝胺及/或可亞硝化物質未符歐盟規定，建議不應單憑該等聲稱作購買決定。此外，從環保角度而言，建議考慮改用紙製物料來佈置場地，適當重用，並減少棄置。

廠商回應：



「对了」（#19）的供應商表示，於收到消委會的檢測報告後已即時停售相關型號的氣球產品，並指日後會留意相關玩具安全標準的要求，以確保其供應的氣球產品符合安全規定。該公司另表示，日後亦會考慮改善產品標籤上所載資料。

安全玩樂小貼士



1.部分人士可能會對乳膠/橡膠過敏，有嚴重過敏人士要特別小心。

2.建議使用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣，有助減低接觸到有害物質或出現過敏的機會。此外，如發現幼兒有咬或吸吮氣球表面等情況，應即時阻止。

3.部分人士或會使用氦氣（helium）注入氣球，不過，家長必須留意，切勿讓兒童刻意吸入，否則亦有窒息的危險。

4.幼兒可能以為色彩繽紛的氣球碎片是糖果，而將其放入口中咀嚼。故此，應讓小朋友在成人陪同下玩耍。未充氣的氣球要適當儲存，而充氣不足或已洩氣，以及已破爛的氣球應立即丟棄。

5.把玩氣球後，應先洗手才拿取食物，避免經口服途徑攝入相關物質。

購買散裝或經網購氣球要小心



消委會留意到部分玩具店、派對用品或氣球專門店及相關網店，會以散裝模式銷售氣球產品。不過，是次檢測中，3款購自氣球專門店的型號都有亞硝胺及/或可亞硝化物質總遷移量較高的情況，亦沒有在包裝標示供應商資料。

儘管是次檢測結果未必能充分反映相關營運模式店舖所供應貨品的情況，但消委會認為，無論是供應完整包裝或以散賣形式銷售，實體店和網店同樣有責任確保產品的安全程度，要清楚說明氣球產品的品牌、型號和產地等基本資料，並適當標示警告字句提醒消費者。