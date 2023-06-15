私立學校｜元朗幼小一條龍安基司學校9月啟用 設25米恆溫室内泳池

安基司國際教育集團斥資逾12億，今年於元朗建成全新集幼稚園部及小學部安基司學校附屬國際幼稚園及安基司學校，現正進行招生。校舍四周綠意盎然，鄰近錦田河，安吉司教育集團執行校董蔡加敏表示，學生上學時有機會多親近大自然，建立愉快的學習環境。STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）為該校課程發展重點，學校將STEAM教育融入各個學科，期望課程激發學生探索和創意。此外，該校成爲全港唯一一所幼稚園設有25米室内恆溫泳池，學生由2歲起至小學可透過游泳課，循序漸進學習水中安全及游泳技巧等。



從小接觸烹飪 STEAM活動添趣味

安基司學校附屬國際幼稚園（即幼稚園部）及安基司學校（即小學部）均以STEAM教育作爲課程發展重點，旨在從小培養學生的解難能力和探索精神。

安基司學校附屬國際幼稚園校長Jasmina Wadhwani舉例指，幼稚園設有烹飪區域，讓幼稚園生一嘗烹飪樂趣之餘，也可設計與STEAM相關的活動。「小朋友在烹飪過程會認識當中每個步驟，以及食物在烹調前後的分別。譬如完成焗蛋糕後，小朋友不會見到雞蛋最初的形態，這也是STEAM實驗活動的一種。」

小學部會進一步透過STEAM培育學生具備21世紀必備的學習能力。安基司學校校長Thomas Crawford Moore指出，學生在STEAM專題式學習中，經歷發明、預測和分析等步驟，過程有助學生培養高階思維能力。科學方面，學生有機會接觸編程、影片製作，並以 VR（虛擬實境）和 AR（擴增實境）輔助教學，激發學生創意。為結合藝術元素，學校的 VR / AR 創新實驗室可化身為虛擬藝術館，令學生猶如親臨藝術館欣賞作品。學校亦計劃舉辦海外交流，令學生在語言、文化、體育、藝術和 STEAM 等方面均有更豐富的認識。

位於元朗的安基司學校鄰近錦田河。（資料圖片）

每班設廚餘機 學生學習製作肥料建立環保概念

安基司學校重視學生從做中學，Thomas Crawford Moore表示，學校計劃於每個小學課室内添置一部廚餘機，從小認識可持續發展概念。學生午膳後會將廚餘分類，並利用廚餘機處理廚餘令其成爲有機肥料，作爲種植校園植物的肥料，讓學生建立保護環境的良好習慣。

校内設25米標準恆溫泳池 游泳課引入澳洲課程

安基司學校將正規游泳課程納入恆常課程，與史丹福游泳學校合作引入澳洲游泳課程。史丹福游泳學校聯合創辦人馮慶耀表示，學校的游泳課程參考澳洲游泳教師總會和澳洲拯溺總會的課程而編排内容。「幼稚園會開始教授水上安全、求生技能。小學會教授更多游泳技巧和技術，期望之後可組織泳隊，讓學生參加校際比賽。」他補充，基於安全考慮，泳池水深設計為0.8米至1.2米，適合幼稚園生及小學生使用。泳池旁也設有家長席，將來舉辦親子和家長活動，家長都可以觀賞孩子游泳的情況。

學生由2歲起便有機會在課堂時間在校園内上游泳課，Jasmina Wadhwani表示，小朋友從小學習游泳對他們的身心發展非常重要。「游泳是有助鍛煉肌肉、協調、呼吸的有氧運動；同時幫助小朋友放鬆、減壓和正面控制情緒，以及建立自信心。」

就讀元朗安基司學校附屬國際幼稚園的學生可原校升讀安基司學校，安基司學校另會預留約一半小學學額予安基司國際教育集團屬下另外三所幼稚園的學生，包括大埔正校、滌濤山分校及粉嶺分校。

安基司學校及安基司學校附屬國際幼稚園資料



2023/24學年小學學費：HK$138,000（共10期）

2023/24學年幼稚園學費（半日）：HK$96,000（K1至K3）；HK$96,000（PN，待教育局審批）

地址：新界元朗錦田北高埔徑1號