直資學校2024｜10間九龍直資學校開放日、簡介會時間表｜持續更新

直資學校資源豐富，而且課程設計有較大彈性，一直以來深受家長青睞。直資學校可自訂收生時間和方式，不少直資學校在開展收生程序前，均會舉行開放日或入學簡介會，讓家長更深入了解學校的辦學理念和課程特色等。以下羅列九龍區直資學校的學校開放日或入學簡介會日期，對九龍區直資學校感興趣的家長可作參考。



九龍區直資學校



1. 英華書院

開放日及入學簡介會日期：2023年11月18日

地址：九龍深水埗英華街1號

英華書院（鄧穎琳攝）

2. 福建中學

開放日及入學簡介會日期：2023年12月2日

地址：九龍觀塘振華道83號

3. 滙基書院（東九龍）

開放日日期：2023年12月9日

入學簡介會日期：2023年10月及12月

地址：九龍觀塘利安里2號

4. 香港兆基創意書院

開放日日期：2024年5月4日至5日

入學簡介會日期：2023年11月

地址：九龍聯合道135號

5. 德望學校

中一報名日期：2023年10月至11月（網上）

首輪面試日期：2024年1月

次輪面試日期：2024年1月至2月

地址：九龍牛池灣扎山道383號

德望學校（陳晶琦攝）

6. 基督教崇真中學

開放日及入學簡介會日期：2023年10月29日

地址：九龍長沙灣荔康街8號

7. 香港管理專業協會李國寶中學

開放日及入學簡介會日期：2023年11月

地址：九龍旺角海泓道8號

香港管理專業協會李國寶中學（歐嘉樂攝）

8. 慕光英文書院

開放日及入學簡介會日期：2023年11月

地址：觀塘功樂道55號

9. 保良局陳守仁小學

開放日及入學簡介會日期：2024年4月

地址：九龍旺角海庭道6號

保良局陳守仁小學（黃寶瑩攝）

10. 嶺南大學香港同學會小學

開放日及入學簡介會日期：2024年5月18日

地址：九龍白田街33號