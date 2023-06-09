直資學校2024｜10間新界直資中小學開放日/簡介會時間表 持續更新
撰文：草草
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直資學校資源豐富，而且課程設計有較大彈性，一直以來深受家長青睞。直資學校可自訂收生時間和方式，不少直資學校在開展收生程序前，均會舉行開放日或入學簡介會，讓家長更深入了解學校的辦學理念和課程特色等。以下羅列新界區直資學校的學校開放日或入學簡介會日期，對新界區直資學校感興趣的家長可作參考。
新界區直資學校
1. 和富慈善基金李宗德小學
入學簡介會日期：2023年6月3日
地址：天水圍天暉路9號
2.基督教香港信義會宏信書院
入學簡介會日期：2023年6月9日、2023年8月26日
地址：元朗欖口村路25號
3.林大輝中學
開放日及入學簡介會日期：2023年11月
地址：沙田銀城街25號
4.港青基信書院
開放日及入學簡介會日期：2023年11月
地址：大嶼山東涌松逸街2號
5.保良局羅氏基金中學
開放日及入學簡介會日期：2023年11月
地址：將軍澳陶樂路8號
6.香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
小一報名日期：即日起至7月10日（網上）
首輪評審日期：即日起至7月17日
次輪面試日期：2023年9月22日至2023年9月23日
第三輪面試日期：2023年10月
地址：沙田石門安睦里6號
7.啓思中學
入學簡介會日期：2023年6月27日、2023年10月5日、2023年11月23日、2024年1月25日、2024年6月20日
開放日日期：2023年11月11日
地址：將軍澳蓬萊路3號
8.中華基督教青年會中學
開放日及入學簡介會日期：2023年11月
地址：新界元朗天水圍天富苑
9.基督教香港信義會心誠中學
開放日及入學簡介會日期：2023年12月
地址：粉嶺馬會道270號
10.香港華人基督教聯會真道書院
開放日及入學簡介會日期：2024年4月29日
地址：將軍澳嶺光街5號