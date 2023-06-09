直資學校2024｜10間新界直資中小學開放日/簡介會時間表 持續更新

直資學校資源豐富，而且課程設計有較大彈性，一直以來深受家長青睞。直資學校可自訂收生時間和方式，不少直資學校在開展收生程序前，均會舉行開放日或入學簡介會，讓家長更深入了解學校的辦學理念和課程特色等。以下羅列新界區直資學校的學校開放日或入學簡介會日期，對新界區直資學校感興趣的家長可作參考。



新界區直資學校



1. 和富慈善基金李宗德小學

入學簡介會日期：2023年6月3日

地址：天水圍天暉路9號

和富慈善基金李宗德小學（鄭子峰攝）

2.基督教香港信義會宏信書院

入學簡介會日期：2023年6月9日、2023年8月26日

地址：元朗欖口村路25號

基督教香港信義會宏信書院（蘇煒然攝）

3.林大輝中學

開放日及入學簡介會日期：2023年11月

地址：沙田銀城街25號

4.港青基信書院

開放日及入學簡介會日期：2023年11月

地址：大嶼山東涌松逸街2號

5.保良局羅氏基金中學

開放日及入學簡介會日期：2023年11月

地址：將軍澳陶樂路8號

保良局羅氏基金中學 （歐嘉樂攝）

6.香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

小一報名日期：即日起至7月10日（網上）

首輪評審日期：即日起至7月17日

次輪面試日期：2023年9月22日至2023年9月23日

第三輪面試日期：2023年10月

地址：沙田石門安睦里6號

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（黃寶瑩攝）

7.啓思中學

入學簡介會日期：2023年6月27日、2023年10月5日、2023年11月23日、2024年1月25日、2024年6月20日

開放日日期：2023年11月11日

地址：將軍澳蓬萊路3號

啓思中學（蘇煒然攝）

8.中華基督教青年會中學

開放日及入學簡介會日期：2023年11月

地址：新界元朗天水圍天富苑

中華基督教青年會中學（陳葦慈攝）

9.基督教香港信義會心誠中學

開放日及入學簡介會日期：2023年12月

地址：粉嶺馬會道270號

10.香港華人基督教聯會真道書院

開放日及入學簡介會日期：2024年4月29日

地址：將軍澳嶺光街5號