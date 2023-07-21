大暑｜宜清熱袪濕 中醫教處理小兒睡眠不安 附清熱解暑湯水食譜

「大暑」夏季最後一個節氣。今年大暑是2023年7月23日。一年最炎熱之時，香港平均氣溫最高32度。大暑亦是六氣之中：太陰濕土的第一個節氣，濕邪當令，香港平均濕度亦達到75%以上。所以大暑這個節氣合暑濕熱邪於一身。中醫角度，大暑的養生原則是避暑清心火，以及清熱袪濕。今次和大家分享解決小兒睡眠不安的方法、消暑湯水飲料和避暑小貼士。

本文作者：博愛醫院李善同中醫師



如何處理小兒夜啼多夢？

小兒心火旺盛，心火對應暑天火熱之氣。所以在大暑之時，小兒火旺的表現會更明顯，譬如出現煩躁不安、夜間輾轉反側、哭啼不休、發噩夢、夢囈、磨牙等表現。小便亦會明顯黃赤短少，尿騷味明顯。或見大便乾硬。流鼻血、牙齦腫痛、唇紅赤等表現都是心肝火旺之象。以下介紹蓮子竹芯山楂茶予心火旺盛的小兒服用。

改善小兒心火旺盛食譜：蓮子竹芯山楂茶



蓮子竹芯山楂茶（1-2人份量）

材料：蓮子10克 燈心草2克 竹葉5克 山楂5克

做法：三碗水浸泡藥物15分鐘，煮滾後小火煎煮20分鐘，以茶代水飲用。

功效：蓮子甘平，養心安神。燈心草清心火，利小便。竹葉清熱除煩。配合山楂酸味開胃，特別適用暑熱天時食慾不振的小兒。

注意：適合4歲以上小兒服用。

消暑飲品如何選擇？

進行戶外活動時，避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶。亦應避免酒精類飲品，以免增加水分流失的速度。同時避免高糖分飲料，如汽水、手搖飲品等，因為糖分會增加脫水的風險。中醫角度，雖然冰冷飲品透心涼，能解一時之快，但是寒涼之品損傷脾胃陽氣，容易引起脾胃濕滯，更容易中暑或引起腸胃疾病。所以清水最能解渴。這裡亦為大家介紹味道可口的荷花清絡飲。

消暑飲品：荷花清絡飲



荷花清絡飲（2-3人份量）

材料：荷葉20克 扁豆花20克 絲瓜絡20克 竹葉10克

做法：

1. 煮滾1升水，放入材料。

2. 滾後煎煮15分鐘，即可飲用，以茶代水飲用。

功效：荷葉、扁豆花清暑益氣；竹葉清熱除煩；絲瓜絡清熱化痰。

注意：適合4歲以上小兒服用。

雖然有消暑飲品，但是長時間戶外活動亦難免有中暑的風險，以下為大家講解中暑的表現和處理方法。

如何意識到中暑危機？

小兒長時間在戶外活動，遊玩時得意忘形，水分補充不足，長期暴曬，小兒很容易中暑。中暑初期表現，自覺發熱灼熱，皮膚乾燥潮紅，心跳呼吸加快。未有得到適當處理，情況惡化，患兒可能出現無汗、頭痛頭暈、噁心嘔吐、視物不清。嚴重的會出現神智混亂、昏迷、抽筋等表現。小兒頭痛頭暈一般不尋常。所以若小朋友活突然出現頭暈、頭痛，要注意中暑的可能。

中暑應該如何處理？

1. 將患兒移到陰涼清爽的地方，避免水分蒸發。有需要時，召救護車送院治理。

2. 用涼水擦拭身體或風扇冷卻降溫。避免過度用冰敷或吹強冷風。中醫認為過度降溫不利於暑邪之外散，反而堵塞身體氣血運行。

3. 補充水分和鹽分，選用電解質飲品。

最後，希望大家趁著晴朗天氣到外活動，不忘消暑飲品和避暑小貼士。

由於體質各異，若有任何健康或疾病諮詢，建議尋求註冊中醫了解詳情。

《本文資料獲博愛醫院李善同中醫師授權轉載》