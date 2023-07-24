直資小學｜24/25年度小一入學報名/面試日期 拔萃女小學、陳守仁

直資小學報名程序陸續開始，7月和8月更是多所熱門名校的報名高峰期，如拔萃女小學、保良局陳守仁小學、香港培正小學及香港真光中學小學部等都公布報名日期、申請所需文件，以及面試時間表。如子女來年升讀小一，並有意報讀直資小學的家長，可留意以下各直資小學的報名日期、須知和面試日期。



拔萃女小學

網上報名日期：2023年8月18日至2023年8月29日中午12時正

郵寄報名日期：2023年8月19日至2023年8月30日

申請文件

面試詳情：10月初（首輪）、10月底（公布首輪面試結果、公布遞交短片指引、遞交短片）、11月中（獲選申請者將參與次輪面試）、12月底（公布取錄結果）

香港培正小學

報名日期：即日起至2023年8月3日

報名方法：網上申請

面試詳情：8月30或31日（首輪面試）、9月15日或之前通知進行親子面試、10月27日公布結果、10月30日（註冊）

保良局陳守仁小學

報名日期：2023年8月4至14日中午12時

報名方法：網上申請（申請文件）

面試日期：10月21、28或29日（首輪）、12月2日（次輪）、2024年1月18日（公布取錄及備取名單）

香港真光中學小學部

報名日期：即日起至8月25日

報名方法：網上申請

面試日期：10月13及14日（取錄結果將於11月17日前經電郵通知）

福建中學附屬學校

報名日期：即日起至2023年10月8日

報名方法：網上申請

面試日期：10月14或21日（首輪）、11月11日（次輪）、12月1日前（公布面試結果）

保良局香港道教聯合會圓玄小學

報名日期：即日起至9月8日（網上申請）；9月6日至9月8日（親身遞交表格，表格可 8 月 28 日至 9 月8 日於校網下載）

面試日期：9月16日（首輪）、9月29日（次輪）（10月14日或之前公布面試結果）

高主教書院小學部

報名日期：即日起至2023年8月25日（網上申請）、即日起至2023年8月26日（親身遞交）

面試日期：9月16日（首輪）、10月21日（次輪）

播道書院

報名日期：即日起至2023年8月3日下午4時

報名方法：先於網上申請，再於8月4日下午4時前遞交親身遞交或郵寄申請文件到學校。

面試日期：2023年9月（暫定）

聖瑪加利男女英文中小學

報名日期：即日起至10月2日下午5時

報名方法：網上申請

面試日期：申請人須接受入學面試，細節安排則會以電子郵件另行通知家長。