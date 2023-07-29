珪藻土墊吸濕強值得買？提防藏致癌物質　標榜「3大功能」應別買

好用又速乾的珪藻土地墊，許多人會買一塊來放在浴室門口，但一名網民指出，最近有點想買珪藻土地墊，可是價格太貴，用普通地墊多踏幾下也會乾，兩者間有甚麼差別？珪藻土地墊真那麼好用？



愛用者大讚認為珪藻土地墊速乾，真的非常推薦，可是有的人則列出缺點，甚至提醒如果有標榜「抗菌、防霉、耐火」的珪藻土地墊，千萬不要買，因為這種的地墊含有一級致癌物「石綿」。

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一名網民在PTT論壇上表示，最近一直看到珪藻土地墊的廣告，覺得踏一下腳就乾了，讓他有點心動想買，可是想想價格實在太貴，隨便買個普通地墊多踏3下也是乾，「這樣有甚麼差別嗎？」

珪藻土又稱作矽藻土，是浮游生物矽藻死後沈積海底，進而堆積形成沉積岩。珪藻土具有多個細小孔洞，吸水力強、水分容易蒸發，加上重量輕、隔熱、隔音效果也比水泥好，近年成為建商愛用的建材之一。

一派大推珪藻土地墊的網民，分享使用後的心得：

．「真的好用，而且用久也不會臭」

．「不錯用啊，速乾耶～墊子也不會濕濕的」

．「不用磨，拿洗衣刷刷一刷就乾淨了」



一部分的人則持反對意見，認為既不好用也難清理，而且有的還容易發霉又不環保，使用壽命遠比普通布地墊短很多。有的網民指出，家裏有養毛小孩的人，也不適合使用珪藻土地墊，因為一旦貓狗尿下去非常難清洗，「牠們尿下去根本就不想用了」。

此外其他人提醒，有的便宜珪藻土地墊含有致癌物石綿，「很多中國的便宜貨會致癌，某些日本大牌找中國代工都被發現有致癌物石綿」，例如2020年日本家具用品店宜得利，因8種珪藻土製品含有石綿宣佈緊急下架，如果要購買的珪藻土地墊，標榜有「抗菌、防霉、耐火功效這種就有石綿」。

為什麼有的珪藻土要加石綿？看到有附「3功能」千萬別買

市面上珪藻土地墊有很多款，有的甚至如同網民所述標榜「抗菌、防霉、耐火」功能，一塊超級吸水的地墊還有這麼多神奇功能？為了讓商品有更多附加價值，並降低成本，有些廠商便會在其中添加石綿。

踏一踏就會致癌？加了石綿的珪藻土 一旦削磨受損可能就被你「吸進去」

台灣中原大學生物科技學系副教授招名威曾在Facebook指出，早被列為一級致癌物的「石綿」，2005歐盟全面禁用相關製品，日本2006跟進、台灣2018年開始禁用。

石綿對人體造成的影響很深，特別是變成粉塵暴露在空氣中，不小心吸入「一定」會對身體造成危害，因為石綿結構非常細，纖維大小大概就人類頭髮的千分之一，很容易被吸入到肺部引起嚴重的致病風險。

加上它無法被身體吸收或代謝，只要跑到肺裡就會永久沈積在肺部造成局部發炎，甚至出現細胞癌化。WHO曾指出，長期暴露在有石棉粉塵的環境中，會有肺纖維化（石綿肺）以及石棉沉著症，其他的像是間皮瘤、肺癌、喉癌、卵巢癌也都是大量接觸石棉後會產生的問題。

招名威認為，即便專家們都說石棉在構造完整時，沒有暴露空氣中對人體的直接影響是比較有限的，但是「一級致癌物」禁用就是禁用。

況且也很難去確保過程中，每個使用者不會自行切割或削磨踏墊，在回收的時候也無法確認是否會先裝入塑膠袋中包覆好，無知的情況下，大家應該都會把它直接當一般垃圾丟棄吧？那垃圾清潔員的健康誰把關？

所以「避免吸入石綿粉塵」是關鍵 ，招名威提醒，家中有石綿建材或是物品，直接丟棄可能會對生活環境造成更大的傷害與污染，請委託專人處理、勿直接當成垃圾丟棄，以免造成更嚴重的污染後果。

不加石綿的珪藻土地墊 會有甚麼影響嗎？

不會，珪藻土地墊是可以不加石綿的，單純的珪藻土地墊，就只是塊吸水力強的地墊，不會有抗菌、防霉、耐火、抗腐蝕等琳瑯滿目的功能。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】