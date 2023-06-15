珪藻土地墊怎清潔？網民錯用方法致滿是花痕　應用這2種東西擦拭

珪藻土吸濕墊主打吸水力強、速乾，許多人會買一塊來放在浴室門口，不過長期使用究竟該如何清理才恰當？



用軟毛刷清珪藻土地墊 上面全刷痕

一名網民在PTT表示，家中的貓咪吐在珪藻土地墊上，平常只用衛生紙擦乾簡單清潔，有天趁着好天氣，心血來潮想要清洗地墊，便用軟毛刷刷了表層，洗好晾乾時才發現，整面珪藻土地墊上全是刷子的痕跡，讓事主直呼，「傻眼耶！未免太脆弱」。

珪藻土地墊可用兩種東西輕鬆清理：（按圖了解）

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文章一出，網民留言表示：

．「抱歉，看到刮痕笑出來」

．「這種東西就是個消耗品，供奉幹嘛」

．「矽藻土墊真的難清，丟掉之後就再也不碰這種東西了」

．「用過後再也不碰，不知道在紅甚麼」

．「確定是刮痕嗎還是只是垢」



也有人建議：

．「拿軟毛刷子用力刷是有差喔，而且人家清潔都是用砂紙或科技海綿磨掉表層，哪有人用刷的」

．「用砂紙磨一下」

．「在通風的地方用砂紙磨一磨就好」

．「砂紙磨一磨，洗一洗就好了」

．「用科技泡綿也可以」



濕抹布、磨砂紙擦拭陰乾

台灣家事達人曾雪梨就分享，清潔珪藻土地墊可以用濕抹布、百潔布沾水，或是磨砂紙大片面積的擦拭，磨完之後沖水，立刻豎起來陰乾。

但要注意的是，珪藻土不能用風筒吹乾或放暖爐上，也千萬別用清潔劑洗，否則會讓吸水力下降。在夏天的時候建議7到10天就可以保養一次，而冬天3到4天保養一次，都是要放在通風處乾燥。

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