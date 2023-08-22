誰說童言無忌！侄仔無意爆出一句說話　嚇到中年夫婦立即計劃生仔

現在晚婚族或不婚族增加，生孩子的家庭也逐漸減少，不過日前有網民貼出一段對話，內容是不生孩子的夫妻聽到侄子說「以後他們家的房子是我的」，讓這對夫婦轉念馬上生孩子。對此，事主拋問「如果你辛苦工作的財產被自家親戚視為他的，是甚麼感覺？」



「恐嚇」的說話，比起任何勸導都更為有影響力呢！（按圖了解）

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一名網民在PTT貼文，內容提到有對夫妻堅定的不生孩子多年，但在40幾歲突然決定生孩子，朋友問起原因，獲得回應「丈夫兄弟的兒子假日來我們家玩，偶而聽到侄子說，以後我們家房子是他的，我們的錢也是他的」，立馬讓該對夫妻轉念生孩。底下感慨「長輩一再催生，不如小孩童言無忌一句話」。

事主指出，現在先進國家不婚不生，或晚婚無法生孩子的情況常見，台灣也是如此，他好奇「如果你們辛苦工作累積的財產，被自家親戚視為他的，是甚麼樣的感覺？」

對此，網民們回應：

．「死了幹嘛要在乎？可以死前花光啊」

．「不會怎樣，只會晚年好好對待自己」

．「變賣全花掉啊，死前花完不會嗎？」

．「人都要死了幹嘛在意？真的在意的話，可以立遺囑捐給慈善機構，或者成立獎學金都好」

．「死去前轉贈給你想給的人就好，頂多補繳贈與稅」

．「死前我會全花光，房子只好給了」

．「死前狂玩，欠一堆債看敢不敢繼承」

．「可以自己控制不要剩太多錢，房子等人老了就去貸款來花」

．「誰可以幫忙處理後事，就誰拿錢吧」

．「活着的時候有用在自己身上，死了誰繼承沒差，都死了誰還管這些事情，活着時候享受才是真的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】