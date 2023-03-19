生育｜夫妻都屬低薪族　不應生小孩？網民嘆：可生，階級複製而已

在討論區PTT Salary版上就有網民以「夫妻雙方都領基本工資，真的不能生小孩嗎？」為題發文，被其他網民撻伐，認為真的別鬧了，階級複製是很可怕的，引起大量討論。



養育一個小孩，要的不僅是錢，不過看來很多網民都認為「沒錢還是不要生」好了！（按圖了解）

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夫妻領基本薪資真的養不起孩子嗎？網撻伐：不要虐待小孩

事主提到如果夫妻雙方都領基本工資，真的不能結婚、租房子和生一個小孩嗎？會不會只是一般人的物慾太高關係？畢竟基本工資還會調升，生小孩政府也有補貼，看起來租房、生小孩並不困難，表示認為不能的人，會不會只是擔心太多？

對此，許多網友都認為生小孩不是生出來就好，後續要考量很多事情：

．「你知道養小孩要花的錢，比大人多嗎？」

．「不要虐待小孩」

．「小孩不是生出來就好了耶」

．「做個有責任感的父母，事先規劃一下育兒計畫好嗎？」

．「生小孩保守估計雙薪要十萬，參考看看」

．「沒能力不要害人」

．「兩個人過生活可能都有問題了，還養個小孩來彼此折磨幹嘛」



你聽過階級複製嗎？有錢人的小孩上頂大機會比窮人小孩多

另外，有網友認為領基本工資當然可以結婚生小孩，只是階級複製害慘小孩罷了：

．「階級複製就是這樣啊！你的小孩的資源以後就是輸別人」

．「自己的人生爛透了還要讓自己的孩子體驗一次」

．「可以生啊！階級複製而已」

．「可以生，就階級複製而已，不要不信邪」



階級複製意思是指父母在社會上的階級間接決定兒女的階級，代表有錢人的小孩依舊有錢，窮人家小孩依舊貧窮，網民就舉例「別人的小孩可以去外面補習、請家教、讀好學校，你的小孩可能還要打工自己賺學費，長大變成那些有錢人的奴隸」，這就是窮人階級的悲歌。

據《少年報導者》引用台灣大學經濟學系教授林明仁與學生沈暉智的研究論文「論家戶所得與資產對子女教育之影響」，該論文取得財政部財稅資料中心的報稅資料，串連子女就學資料，分析1993年～1995年出生的學生入學與家戶所得情形，結果顯示，有錢人的小孩進入台大和其他頂大機會更大，其中獲得的資源也更多。

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