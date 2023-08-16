盂蘭節家居風水｜白天多開窗、鞋頭勿對床　留意12禁忌更心安理得

新曆8月15日深夜11時（農曆7月1日子時）正式鬼門開，2023年剛好遇上60年一次的「黑兔年」，讓不少專家警告此次為最兇鬼月，出門要多加注意。而鬼月民間習俗上有許多禁忌，來自台灣的民俗專家楊登嵙指出，在鬼月有12大居家風水禁忌要當心，他提醒民眾在心態上抱持寧可信其有，不可信其無，千萬別鐵齒去嘗試，否則恐招厄運。而以下1至5項為農曆7月不宜事項，而6至12項是平常就不宜。



有些風水建議其實不是很複雜的事情，若然覺得做了會更心安理得便不妨參考：（按圖了解）

+ 26

1. 不要開工動土

楊登嵙說，農曆7月開工動土易驚動好兄弟，最好等到農曆8月再開工動土，若在農曆7月前已開工動土，則在7月可以繼續施工沒有關係。

2. 不要入宅

楊登嵙提醒，農曆7月若要搬幾樣小物品或小家電入新宅可以，但大型物品、家具及家電、神明及祖龕則不宜，因為在農曆7月入宅，容易讓好兄弟趁機而入。

3. 不要買房

楊登嵙指出，鬼月購屋買房人氣衰退，若選在此時看房，出手議價有機會取得比平常時間更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完，建議農曆8月挑個好日子進行正式過戶、開工裝修，喬遷入宅，開心住進去。

4. 不要掛燈籠

楊登嵙透露，在中元普渡前各廟的廟庭會豎起一支尾帶竹葉頭帶根的竹竿，上面懸掛着圓形的燈籠，燈上寫着「慶讚中元」的字樣，稱為「豎燈篙」，會在普渡當日點上燈火，方便指引那些回到陽間度假的孤魂野鬼，前來聚集休憩，並且享用人們準備的豐盛祭品。因此，楊登嵙說，大家若農曆7月在門口或露台張掛燈籠，好兄弟會以為這燈籠是通知祂們前往，尤其忌諱白色燈籠。

5. 不要掛風鈴

楊登嵙說，農曆7月若在門口、露台或門窗張掛風鈴，發出震動的聲音，好兄弟會以為這風鈴是通知祂們前往，尤其特別忌諱銅鈴。

6. 避免陰暗

楊登嵙表示，有些人為省電，不管白天或晚上常將燈關到最小程度，若對外窗戶又少造成房子裏過於陰暗，造就好兄弟喜愛的陰暗環境。也易被認為屋內沒人容易吸引宵小注意。

相關文章：家居風水｜家中擺放魚缸、招財貓易發達？玄學師點評9件擺設功效

+ 21

7. 避免潮濕

楊登嵙指出，若長期門窗緊閉，久而久之住家內部易潮濕，甚至空氣不流通，屋內產生霉味，加上又不開燈，好兄弟最愛這樣的環境，人因而易產生負面思考且恐招來疾病。建議白天要打開窗戶，盡量讓陽光進入室內以收納陽氣，驅除陰氣。

8. 裝修不宜暗沉

楊登嵙說，黑、灰色等暗深色系易聚集陰氣，對運勢和情緒將帶來負面影響，建議挑選明亮的家具及裝飾品，顏色以紅、橙、黃等暖色系，燈光以太陽光的暖色光來改善，藉此來提升正面能量，轉換負面磁場。

9. 不宜拱門拱窗

楊登嵙表示，拱門拱窗造型有如墓碑，容易招來陰氣，宜將上方彎拱造型裝修遮蔽。

10. 樹木不宜太多茂密

楊登嵙指出，庭院或露台樹木太多，樹葉茂密到遮天蔽日，會招來好兄弟到此休憩，因此宜在農曆7月前修枝剪葉，若7月已來臨，建議以紅布條將樹幹圍繞一圈，轉陰為陽。

11. 晚上睡覺鞋頭不宜對床

楊登嵙說，晚間睡覺鞋頭不宜對床，宜將鞋頭背床，讓好兄弟無法穿你的鞋。

12. 人偶不宜太多

楊登嵙提醒，家裏洋娃娃、人偶、神像不宜太多，怕被好兄弟入侵，要用紅紙剪成10元銅板大小，將其貼在人偶的底座或腳下，讓好兄弟無法入侵。

【民俗說法僅供參考】

【延伸閱讀，更多家居風水建議】

家居風水｜鏡子照到睡床易惹爛桃花 6大擺放禁忌觸犯易招惹衰運

+ 11

家居風水｜時鐘擺放有忌諱 除別對正大門口 還有3個禁忌不能犯

+ 4

延伸閱讀：

夢到女鬼索命嚇爆！鬼月「10種惡夢」爽發財 錢數到抽筋

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】