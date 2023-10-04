親子好去處｜香港紅十字會x林芊妤 率領親子瑜伽宣揚關注氣候變化

香港紅十字會歷年來透過不同活動，增加公眾對保護環境及備災的意識。今年香港紅十字會將於2023年11月12日（星期日）在烏溪沙青年新村首次舉辦戶外大自然瑜伽活動 –【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動，人氣瑜伽導師林芊妤（Coffee Lam）將會帶領已報名的參加者，在大草地進行瑜伽活動，尋找身、心、靈與自然環境和諧共存的平衡。



近年，世界各地的高溫屢破紀錄，自然災害更因氣候變化而頻生。自2010年起，極端天氣已導致全球超過41萬人死亡、影響逾17億人的生計。氣候變化的陰霾近年也日益籠罩香港，超強颱風山竹、蘇拉及颱風海葵帶來的世紀暴雨等均造成嚴重破壞，預計自然災害亦只會愈來愈多。

本地賑災服務快速應變 應對突發自然災害

2023年9月初香港相繼遇上超強颱風蘇拉及突如其來的世紀暴雨期間，香港紅十字會派出本地賑災及急救服務團隊進行緊急支援工作，並持續進行評估以制定適切的支援。

蘇拉吹襲前後，團隊到大澳及低窪地區，為近100戶有需要的居民作防風準備及風後復原工作，包括將傢俬同電器升高及清理倒塌的大樹；一星期後的世紀暴雨期間，緊隨政府發出「極端情況」的首六小時內，本會已發出首批賑災物資至臨時庇護中心，期後三日內先後動員職員和義工至大埔、粉嶺、慈雲山、銅鑼灣、灣仔和香港仔共六個臨時庇護中心，提供派發應急物資及提供充電設備支援﹑急救及心理支援服務予受水浸或山泥傾瀉影響的市民。 香港紅十字會歷年亦致力舉辦不同教育工作及活動，增加公眾對保護環境及備災的意識。

林芊妤Coffee 率領親子瑜伽 宣揚關注氣候變化

為進一步提升公眾對氣候變化及所引起的人道災難的關注，香港紅十字會將於2023年11月12日（星期日）在烏溪沙青年新村首次舉辦戶外大自然瑜伽活動 –【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動，人氣瑜伽導師林芊妤（Coffee Lam）將會帶領已報名的參加者，在大草地進行瑜伽活動，尋找身、心、靈與自然環境和諧共存的平衡。

藉著【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動，香港紅十字會期盼與公眾感受大自然無聲的吶喊，喚醒社會對氣候變化的關注，一同行動，保護地球！

活動當日亦設有攤位及展覽，有助參加者進一步關注及了解氣候變化。每位參加者將獲得紀念品及電子證書，更可透過專屬籌款連結募捐支持香港紅十字會的人道服務，達到指定募捐金額者更有機會獲贈免費瑜伽班名額及其他禮品。

名額有限，請【按此立即報名】！