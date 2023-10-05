創科薈萃2023直資學校展示STEAM學習成果 現開三場講座邀公眾交流

隨著創科教育逐漸成為我們生活的一部份，各直資學校近年亦積極推動STEAM教育，為展現學生成果，本會謹訂於2023年10月13日（星期五）及14日（星期六）假香港銅鑼灣禮頓道140號聖保祿學校舉辦「創科薈萃 INNOGALA 2023」。在兩日的活動中，將會有約40所直資中學及小學展示其學生在STEAM學習上的成果， 更有分別為小學生、中學生及老師和家長而設的三場專題講座。



香港直接資助學校議會將於10月13日及14日假銅鑼灣聖保祿學校舉行「創科薈萃2023」(InnoGala 2023)。現誠邀各大師生及家長抽空到場支持不同的參展學校學生及參加專題講座，以提升大家在創科領域上的興趣及知識。

「創科薈萃2023」(InnoGala 2023)

創科薈萃INNOGALA 2023



第一部份：STEAM學習成果展

30多間中小學展示各學生對STEAM學習成果

第二部份：創科講座

第一場：

日期：10月13日（星期五）

時間：下午2:00 - 2:30

對象：小學生

主題：小學生。未來創科人才

第二場：

日期：10月13日（星期五）

時間：下午3:00 - 4:00

對象：中學生

主題：未來創科機遇

第三場：

日期：10月14日（星期六）

時間：上午10:00 – 11:30

對象：老師及家長

主題：（1）Generative AI in Education （2）粵港澳大灣區創新科技及發展前瞻

(此講座已上載教育局Training Calendar，課程編號為: CSD020230544)

報名連結

第三部份：STEAM教育展覽會

在創科薈萃舉行期間，將安排大型相關STEAM教育參展商舉辦產品、技術及服務介紹，以供學界及社會人士觀摩，達致交流目的。