直資學校課程選擇多 宜到訪直資聯展與師生對話 深入認識學校特色

每年到升學報名季節，我腦裡都有個疑問「到底邊個發明直資學校」，又收學費、又有政府資助、又有收生自主、課程又有彈性、可開國際課程⋯⋯這樣的設定，其實相當「屈機」，一般資助學校或私校，怎樣能夠比較⋯⋯直資中學59所、小學21間，各有特色及優點，家長先撇開子女能否考入的因素，應該怎樣從中選擇，而挑戰入學面試呢？

撰文：升學專家及電台主持人 梁永樂



直資學校受歡迎原因在於選擇多

直資學校受歡迎的原因在於有不同的選擇，單是學校可選擇開辦IB、AL等外國課程及公開試，這已經吸引一批不願參與本地文憑試的學生家長。另外，在收生選擇方面，學校挑選合適學生，家長也會認為獲取錄的學生都是比較優秀，試問家長誰會不想孩子與優秀的同學一起學習。最重要的選擇，就是有不同特色的直資學校可選擇，有小班關愛、有國際類型、有傳統老牌⋯⋯任君選擇，但當然「莫道你在選擇人，人亦有權選擇你」，要努力面試才能考入。

要怎樣選擇，我就問過香港直接資助學校議會主席、英華書院校長陳狄安，他說與其網上參觀學校，不如親身到校與老師學生一談。他介紹今年再三提醒，家長到今年直資學校展的攤位，可與在場學生和老師直接與交談，真切了解在校學生的學習和學校特色，評估子女是否真正合適，特別是學習模式，上學是否快樂。

親身到訪直資聯展與師生對話

真切了解學校特色和學生學習情況

陳狄安又說，今年是最多直資學校參加聯展，歡迎由零歲至中學家長，他說：「不要以為只有升小或升中學童的父母才入場參觀，只要是有子女就讀中學以下的家長，例如BB未出世、入讀幼稚園、就讀小學等的學生家長，都可以前來聯展參觀，趁早了解直資學校的特色。」全日有12場由不同直資中、小學校長講解直資學校的特色和優勢、面試攻略、子女的教育升學等主題。

今年的「香港直資學校聯展2024」在十一月四日舉辨，假九龍香格里拉酒店舉行，免費入場，當日早上九時開始，全日有12場由不同直資中、小學校長講解直資學校的特色和優勢、面試攻略、子女的教育升學等主題。家長可以選擇自己有興趣知多啲的主題講座，預先在網上登記。

我也曾任家長嘉賓出席分享，我會建議家長帶同小朋友一齊出席，讓他們參與自己前途的選擇。