直資聯展2024｜家長取經必到！逾50直資學校參展設多場校長講座

直資學校一直深受家長歡迎，校方不但可靈活設計課程，達至因材施教，而校園設施上亦有很大優勢。由香港直接資助學校議會主辦的「香港直資學校聯展2024」（Hong Kong Direct Subsidy Scheme Schools Expo 2024）將於11月4日舉行，今年有逾50間直資中小學參展，同場更設有多場由校長主講的免費講座，心儀直資學校的家長必定要到場取經！



由香港直接資助學校議會（DSSSC）主辦的「香港直資學校聯展2024」將於11月4日在九龍香格里拉酒店舉行。屆時將有逾50多所直資中小學參展，家長除了可到現場取經，更可即場向多間學校了解詳情，一次過輕鬆掌握心儀學校的入學資訊。

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免費入場 直資校長解構面試攻略

今年講座內容豐富，現場更設有多達12場專題講座，由多位校長為家長解構直資學校優勢特色、子女教育升學問題、中小學面試攻略、以至育兒心得等主題。其中香港直接資助學校議會主席兼英華書院校長陳狄安亦會親自主講，主持以「直資學校特色及優惠」為題的講座。香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳亦會拆解「一條龍學校的優勢與特色」。保良局林文燦英文小學校長文詩詠、優才（楊殷有娣）書院-小學部校長陳偉傑及港大同學會書院校長陳馨，亦分別會為家長拆解直資小學、中學的面試攻略。

立即網上登記 與校長即場交流

以上講座費用全免。名額有限，先到先得。有興趣參與家長即日起可於「01空間」預先登記，成功報名者將收到電郵確認及電子票，每票只限一人使用並憑指定電子票入場。

香港直資學校聯展2024

日期︰2023年11月4日（星期六）

時間︰上午9:00至下午4:00

地點 ：九龍香格里拉酒店宴會大禮堂

費用：免費登記

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另外，香港直接資助學校議會與香港01有限公司合作編印《直資中小學選校指南2024-25》網羅全港直資中小學收生資訊，專訪多位名校校長及教育顧問，助家長部署選校策略，為孩子選擇最合適的學校！

《直資中小學選校指南2024-25》｜香港直接資助學校議會｜

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