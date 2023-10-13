迪士尼Frozen魔雪奇緣打卡位搶先睇　親子遊攻略86折搶迪士尼門票

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》（World of Frozen）主題園區將於11月20正式開幕，《01親子》記者率先帶大家走進「魔雪奇緣世界」，除了玩盡全新遊樂設施「魔雪奇幻之旅」、「雪嶺滑雪橇」過山車等之外，當然少不了推介3大特色打卡位及阿德爾人民最喜愛的餐廳美食！此外，各位Elsa Anna粉絲絕亦不要錯過「滴答精品店」和「極光糖果屋」的一系列限定紀念精品和特色糖果。

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真實還原「魔雪奇緣世界」

甫踏進園區，便會聽到耳熟能詳的《魔雪奇緣》電影歌曲為園區背景音樂。(歐嘉樂攝)

在進入樂園後，經過美國小鎮大街直入奇妙夢想城堡，大家可以見到新園區位於小小世界及反斗奇兵大本營之間。「魔雪奇緣世界」設計靈感來源《魔雪奇緣》和《魔雪奇緣２》兩部電影動畫，並分為「阿德爾小鎮」及「阿德爾森林」兩部分，而中間為阿德爾城堡及阿德爾港。

園區神還原電影中阿德爾(Arendelle) 王國的建築物、傳統建築特色小鎮及各款主題美食，亦播放著經典旋律歌曲，令大家如置身在Frozen世界內。值得一提的是，在小鎮內，大家隨處可見太陽雪花標誌，既代表安娜與愛莎團結的姊妹情，亦反映愛莎的冰雪魔法已受控，並融合在阿德爾王國內。

香港迪士尼樂園亦將新園區的背景設定為「夏雪節」，據電影情節中，Elsa和Anna合力讓四季冰封的阿德爾王國得以迎來夏天，而「夏雪節」即紀念兩位公主成功拯救王國的慶典活動。大家屆時就可以在王國四處穿梭，親身遊覽阿德爾王國！

行程重點必玩1：魔雪奇幻之旅

來到《魔雪奇緣》主題園區，必先體驗充滿音樂、歡笑的魔雪奇幻之旅。大家乘坐木船穿越北山，就可以參觀愛莎的冰雪皇宮，見證冰雪魔法!在旅程中，還可看見到來自魔雪奇緣的朋友們，大家記得和安娜、愛莎同小白打招呼。溫馨提示，小心旅程中有可能會被水花濺到。

行程重點必玩2：雪嶺滑雪橇過山車

商棧老闆奧肯特別為夏雪節而興建的主題過山車，登上高速滑行的雪橇過山車，攀山越嶺，穿梭洞穴和峽灣，一邊欣賞阿德爾王國的自然美景，一邊享受馳騁的刺激感！

行程重點必玩3：森林小天地戲劇體驗

來到安娜和愛莎的童年秘密玩樂小天地，這個互動表演揉合光雕投影、特效和感官元素，大家更有機會跟安娜、愛莎及小白互動，並可見證愛莎施展嘆為觀止的冰雪魔法。

行程重點必買1：滴答精品店

位於阿德爾小鎮的鐘樓旁邊，是阿德爾當地居民世世代代光顧的玩具和禮品店，工匠曾為安娜和愛莎製作王國中最好的玩具，這家商店授予了皇家認可的印章！大家可以在這裏選購別具特色的紀念品、木製玩具、精品文具等，並可在阿德爾皇家郵政局投寄明信片，將美好回憶永久保存。

+ 3

行程重點必買2：遊牧小攤檔

來到阿德爾王國，當然要換上當地主題造型，大家可以在游牧小攤檔把阿德爾花卉圖案或閃亮冰雪彩繪畫在臉上，亦可以編上當地居民流行髮型，感受風土人情。

行程重點必食1：阿德爾港畔餐廳

玩到累就可以到阿德爾港畔餐廳享用地道北歐美食，餐廳的菜式受北歐地道料理及食材所啟發，例如海鮮燴、經典美食肉丸和香料刁草。

行程重點必食2：極光糖果屋

最後一站，當然要到極光糖果屋，享用甜品師傅即場製作的接骨木花配牛奶味軟雪糕，並購買各種富阿德爾特色的朱古力、甜品、餐具、廚具等。

Disney「魔雪奇緣世界」詳情

日期︰2023年11月20日開幕

地點︰香港迪士尼樂園



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