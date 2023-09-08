迪士尼新園區魔雪奇緣世界率先睇 86折搶迪士尼門票玩盡Frozen

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》（Frozen）主題園區魔雪奇緣世界將於11月正式登場，遊客可走入愛莎、安娜和小白的冰雪世界！現時01空間推出86折優惠搶購迪士尼門票，讓粉絲可以玩盡Frozen新園區！



香港迪士尼樂園全新「魔雪奇緣世界」將於11月登場（相片：Disney Magical Kingdom Blog）

全球首個《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界將於11月20日於香港迪士尼樂園隆重開幕！各位愛莎、安娜和小白的粉絲不容錯過！「魔雪奇緣世界」設計靈感來源自動畫電影《魔雪奇緣》及其續集。園區還原電影中經典場景、熟悉的旋律、充滿阿德爾傳統建築特色的小鎮，及各款主題美食等，再次重現阿德爾王國。

（圖片來源：Disney Magical Kingdom Blog）

新園區魔雪奇緣世界位於小小世界及反斗奇兵大本營之間，而園區分為兩個主要部分：「阿德爾小鎮」及「阿德爾森林」，園區內更神還原阿德爾城堡及阿德爾港，讓粉絲可以走入阿德爾王國，並親身遊覽電影中的建築物。

香港迪士尼最新介紹阿德爾王國的內容：

而香港迪士尼樂園將新園區的背景設定為「夏雪節」，據電影情節中，愛莎和安娜攜手讓四季冰封的阿德爾王國得以迎來夏天。「夏雪節」即紀念兩位公主成功拯救王國的慶典活動。

點擊即睇打卡位：

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根據樂園早前公開的影片和相片，新園區內設有全球首個「魔雪奇緣」主題過山車，設定為戲中主角奧肯設計同建造，並由小白與斯特負責牽引雪橇，帶領遊客穿梭阿德爾王國。其中必到的景點包括「北山」，為該園區的最高點，亦是角色愛莎女王在《魔雪奇緣》中首次打破常規，盡情發揮冰雪魔法的地方。

全球首個「魔雪奇緣」主題過山車率先睇：

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於小鎮鐘樓旁亦設有「滴答精品店」，預計園方將推出各式各樣香港園區限定精品，Frozen迷必滿載而歸！

（圖片來源：Disney Magical Kingdom Blog）

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，園內的《魔雪奇緣》園區是全球首個，現已進入最後測試，他形容「beautiful、beautiful」（很美麗、很美麗），有山有海及海港，很配合大嶼山景觀。他承認欲參觀人數多，是潛在問題。

香港迪士尼營運高級副總裁施保添早前表示，魔雪奇緣世界於今年11月開幕，園內充分運用大嶼山的景觀設計園區，令人猶如置身於冰雪奇緣，「You are in the world of Frozen. You are in Arendelle. （你猶如置身於冰雪奇緣，置身於阿德爾王國）」。為應付新園區運作，香港迪士尼樂園將於8月底舉行招聘日，期望能招聘500位員工以維持樂園運作。

早前香港迪士尼樂園公布「魔雪奇緣世界」的園區模型：

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長者（65 歲以上） - $100

點擊下圖即睇不同門票的適用日子：

所有購票人士需在到訪樂園前90日內憑有效門票、會員卡、門票、換領憑證或確認通知預先透過預約網站連結預約到訪日子。

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