迪士尼新園區魔雪奇緣世界率先睇 86折搶迪士尼門票玩盡Frozen

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》(Frozen)主題園區魔雪奇緣世界將於11月正式登場,遊客可走入愛莎、安娜和小白的冰雪世界!



香港迪士尼樂園全新「魔雪奇緣世界」將於11月登場(相片:Disney Magical Kingdom Blog)

全球首個《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界將於11月20日於香港迪士尼樂園隆重開幕!各位愛莎、安娜和小白的粉絲不容錯過!「魔雪奇緣世界」設計靈感來源自動畫電影《魔雪奇緣》及其續集。園區還原電影中經典場景、熟悉的旋律、充滿阿德爾傳統建築特色的小鎮,及各款主題美食等,再次重現阿德爾王國。

(圖片來源:Disney Magical Kingdom Blog)

新園區魔雪奇緣世界位於小小世界及反斗奇兵大本營之間,而園區分為兩個主要部分:「阿德爾小鎮」及「阿德爾森林」,園區內更神還原阿德爾城堡及阿德爾港,讓粉絲可以走入阿德爾王國,並親身遊覽電影中的建築物。

香港迪士尼最新介紹阿德爾王國的內容:

而香港迪士尼樂園將新園區的背景設定為「夏雪節」,據電影情節中,愛莎和安娜攜手讓四季冰封的阿德爾王國得以迎來夏天。「夏雪節」即紀念兩位公主成功拯救王國的慶典活動。

根據樂園早前公開的影片和相片,新園區內設有全球首個「魔雪奇緣」主題過山車,設定為戲中主角奧肯設計同建造,並由小白與斯特負責牽引雪橇,帶領遊客穿梭阿德爾王國。其中必到的景點包括「北山」,為該園區的最高點,亦是角色愛莎女王在《魔雪奇緣》中首次打破常規,盡情發揮冰雪魔法的地方。

於小鎮鐘樓旁亦設有「滴答精品店」,預計園方將推出各式各樣香港園區限定精品,Frozen迷必滿載而歸!

(圖片來源:Disney Magical Kingdom Blog)

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示,園內的《魔雪奇緣》園區是全球首個,現已進入最後測試,他形容「beautiful、beautiful」(很美麗、很美麗),有山有海及海港,很配合大嶼山景觀。他承認欲參觀人數多,是潛在問題。

香港迪士尼營運高級副總裁施保添早前表示,魔雪奇緣世界於今年11月開幕,園內充分運用大嶼山的景觀設計園區,令人猶如置身於冰雪奇緣,「You are in the world of Frozen. You are in Arendelle. (你猶如置身於冰雪奇緣,置身於阿德爾王國)」。為應付新園區運作,香港迪士尼樂園將於8月底舉行招聘日,期望能招聘500位員工以維持樂園運作。

01空間獨家購票優惠

現時01空間推出獨家購票優惠,可以最平86折優惠購買各種類門票。只要輸入優惠碼【Disney86】即可享86折優惠。

1日門票(普通日子)



成人 + 二合一餐券 - $766(原價:$849)

成人(12 - 64 歲) - $598(原價:$639)

兒童(3 - 11 歲) - $445(原價:$475)

長者(65 歲以上) - $100

1日門票(特定日子)



成人 + 二合一餐券 - $829(原價:$909)

成人(12 - 64 歲) - $661(原價:$699)

兒童(3 - 11 歲) - $496(原價:$524)

長者(65 歲以上(含)) - $100

1日門票(特定高峰日子)



成人 + 二合一餐券 - $892(原價:$969)

成人(12 - 64 歲) - $724(原價:$759)

兒童(3 - 11 歲) - $543(原價:$569)

長者(65 歲以上) - $100

所有購票人士需在到訪樂園前90日內憑有效門票、會員卡、門票、換領憑證或確認通知預先透過預約網站連結預約到訪日子。

