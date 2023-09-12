迪士尼Frozen魔雪奇緣必去打卡位/餐廳/精品店+86折搶迪士尼門票

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》（Frozen）主題園區魔雪奇緣世界將於11月20正式開幕，遊客可走入愛莎、安娜和小白的冰雪世界！記者率先走進「魔雪奇緣世界」，為大家解構必去打卡位/遊樂設施/餐廳/精品店！現時01空間推出86折優惠搶購迪士尼門票，讓各位Elsa Anna粉絲可以玩盡Frozen新園區！



「魔雪奇緣世界」設計靈感來源自動畫電影《魔雪奇緣》及其續集。園區還原電影中經典場景、熟悉的旋律、充滿阿德爾傳統建築特色的小鎮，及各款主題美食等，再次重現阿德爾王國，而香港迪士尼樂園將新園區的背景設定為「夏雪節」，據電影情節中，愛莎和安娜攜手讓四季冰封的阿德爾王國得以迎來夏天。「夏雪節」即紀念兩位公主成功拯救王國的慶典活動。

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香港迪士尼最新介紹阿德爾王國的內容：

新園區魔雪奇緣世界位於小小世界及反斗奇兵大本營之間，而園區分為兩個主要部分：「阿德爾小鎮」及「阿德爾森林」，園區內更神還原阿德爾城堡及阿德爾港，讓粉絲可以走入阿德爾王國，並親身遊覽電影中的建築物。記者率先走入「魔雪奇緣世界」，帶大家預先遊覽必到阿德爾王國遊樂設施、景點、打卡位、餐廳及精品店：

圖片來源：迪士尼

阿德爾王國內處處可見太陽雪花標誌，代表了夏雪節和安娜與愛莎之間的姐妹情。標誌圖案的中央是朵黃色的太陽花，盛開的花瓣與藍色的冰雪水晶融為一體，象徵著安娜與愛莎因彼此相愛而團結在一起。標記同時反映了愛莎的冰雪魔法已經受控，融合在阿德爾王國內。

魔雪奇緣世界打卡位一：主題過山車｜雪嶺滑雪橇（Wandering Oaken's Sliding Sleighs）



「雪嶺滑雪橇」是全球首個《魔雪奇緣》主題過山車，大家到時候會先探訪商棧老闆奧肯的商店，在店內可以聽到有關穿越王國森林和峽灣的故事。而雪人小白及馴鹿斯特會齊心合力將雪橇拉上最高處，讓各位參與「夏雪節」的來賓感受穿山越嶺的快感。

魔雪奇緣世界打卡位二：船載式遊樂設施｜魔雪奇幻之旅(Frozen Ever After)



大家穿越阿德爾鐘樓入口後，會先經過阿德爾御用賣冰兼速遞大師基斯托夫的工作坊，然後會見到為馴鹿斯特儲存乾草的地方。去到皇家碼頭，大家將會登上一艘載到 16 人的木船，沿蜿蜒曲折河道向北山愛莎女王的冰雪皇宮前進，大家更仲可以在沿途見到安娜、愛莎同小白等熟悉的人物。

魔雪奇緣世界打卡位三：阿德爾港畔餐廳（Golden Crocus Inn）



阿德爾港畔餐廳以皇室的徽號番紅花作為標幟及英文店名，是阿德爾人民世代光顧的餐 廳。阿德爾人民喜歡在餐廳舉辦聚會和慶祝活動，享受美味佳餚。

魔雪奇緣世界打卡位四：森林小天地（Playhouse in the Woods）



愛莎擁有控制冰雪的力量，為了讓愛莎小時候能自由地探索她的冰雪魔法，她的父母艾爾納國王和伊冬娜皇后特地在阿德爾森林創造了一個神秘的森林小天地！為慶祝夏雪節，愛莎特意開放此地方，讓賓客可以享受獨特的互動體驗，並有機會與兩位皇室姐妹見面！

魔雪奇緣世界打卡位五：極光糖果屋（Northern Delights）



由森林小天地穿過國王橋到達阿德爾小鎮，會看到阿德爾王國最歷史悠久的糖果店「極光糖果屋」，店主是一位非常喜歡北極光的糖果師，因此店內的裝潢和甜品均以北極光為靈感。安娜和愛莎亦經常在糖果屋訂購喜歡的甜點，細心的賓客會發現牆上張貼了安娜特地為夏雪節慶祝活動所訂購的特別訂單呢！

圖片來源：迪士尼

魔雪奇緣世界打卡位六：滴答精品店（Tick Tock Toys & Collectibles）



滴答精品店是位於阿德爾小鎮的鐘樓旁邊，當地居民世世代代光顧的玩具和禮品店，而原來製作鐘樓上兩個木偶的工匠，其實正是滴答精品店的店主比約恩及其藝術家妻子緹雅。在安娜和愛莎出世時，店主就曾經為她們製作王國中最好的玩具，而由於她們小時候都很喜歡精品店的作品，更為這家商店授予了皇家認可的印章！

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，魔雪奇緣世界將於11月20日全球首度登場於香港迪士尼樂園度假區，標誌著樂園擴建計劃令人振奮的里程碑。《魔雪奇緣》這個受歡迎的迪士尼品牌將提升香港迪士尼樂園在全球的影響力，樂園興奮期待賓客可以親身遊覽阿德爾，展開奇妙的探索旅程。他形容「beautiful、beautiful」（很美麗、很美麗），有山有海及海港，很配合大嶼山景觀。

香港迪士尼營運高級副總裁施保添早前表示，魔雪奇緣世界於今年11月開幕，園內充分運用大嶼山的景觀設計園區，令人猶如置身於冰雪奇緣，「You are in the world of Frozen. You are in Arendelle. （你猶如置身於冰雪奇緣，置身於阿德爾王國）」。為應付新園區運作，香港迪士尼樂園將於8月底舉行招聘日，期望能招聘500位員工以維持樂園運作。

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所有購票人士需在到訪樂園前90日內憑有效門票、會員卡、門票、換領憑證或確認通知預先透過預約網站連結預約到訪日子。

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