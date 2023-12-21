聖誕花汁液有毒 | 接觸可致皮膚痕癢、紅腫發炎 醫生教1招處理

有着大片紅色葉子的聖誕花，絕對是最有聖誕氣氛的天然佈置，難怪一到每年12月，由大街小巷至商場、辦公室，都充斥着由聖誕花組成的一片紅色花海。但原來聖誕花的汁液具有毒性，大人小孩以至動物如貓狗接觸到，均會感到不適，甚或引致皮膚紅腫發炎、過敏痕癢等症狀。大家欣賞的同時要注意！



不慎接觸需盡快清水洗

聖誕花不僅美觀且耐放，適合擺放在家中佈置，增添節日氣氛。如置放在門口玄關處，更有滯塵效果。不過聖誕紅的汁液有毒，台灣農業部農糧署便在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，提醒公眾，聖誕花的白色汁液具有毒性，要小心避免折斷花葉而讓皮膚沾上。

01親子記者就此事向兒科醫生楊萬鋒查詢，楊醫生回覆指：「聖誕花的汁液有毒，所以要避免小孩折斷聖誕花而沾染毒液，因毒液會造成皮膚紅腫發炎，過敏痕癢，假若真的不小心接觸到汁液，應盡快用清水清洗，就能緩解症狀。」醫生解釋：「其實毒液是指莖葉中的白色乳汁，有較多生物鹼。」

如誤食入口可致舌頭灼傷

楊醫生更指：「如果不慎因接觸到汁液而誤食入口，有可能導致舌頭灼傷或者引致腸胃症狀，如嘔吐腹瀉。而且這種毒性對大人或者貓狗都會存在不適，所以觸碰后，應盡快清理，用水沖走減少物質與皮膚黏膜接觸的時間，是最佳的處理辦法。」雖然聖誕花存在毒性，不過只要小心別折斷，就能安全放心觀賞。

台灣農業部農糧署同時發文分享，讓聖誕花延長壽命的方法有以下幾種：

●半日照，避免高溫曝曬。

●適合生長的溫度為23-28度。

●枝條較柔弱，避免置於風口。

●手指摸土壤，半乾不沾手時才澆水。

●冬季溫度小於17度時，可減少澆水。

●僅留上面4到6枝條及少數綠葉即可。

（部分資訊來自鮮享農YA - 農糧署臉書專頁）

兒科專科楊萬鋒醫生

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