聖誕好去處2024｜全港20+聖誕工作坊/餐廳/室內遊樂場 附折扣優惠

聖誕好去處2024｜聖誕節又快到了！各位計劃好要帶家人到哪處慶祝聖誕了嗎？到餐廳享受聖誕大餐？還是到各打卡場所與精美的聖誕燈飾拍下難忘的照片？現在不少工作坊、餐廳及室內遊樂場等都在進行聖誕優惠，讓大家盡情享受今個聖誕！



聖誕好去處【1】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價 人均$145起｜可造聖誕節造型糖果

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。一顆顆冰晶糖果，加上可愛圖案，無論自己享用或送禮都有滿滿嘅幸福感！

限量快閃5折 立即預訂

手工糖果工作坊: HK$340 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊: HK$290 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

時段: 星期一至日10.30-11.30am; 11.30-12.30pm; 6-7pm

【01優惠】手工糖果工作坊 立即預訂

01空間特別優惠價8折: HK$544 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

【01優惠】手工棒棒糖工作坊 立即預訂

01空間特別優惠價8折: HK$464 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

聖誕好去處【2】香港愛樂團 | 聖誕奇幻交響樂｜限時獨家9折｜免手續費

香港愛樂團，與Creative Collab和Baumhaus共同邀請您參加一場充滿節日氣氛的合家歡音樂和互動劇場。屆時樂團會聯同充滿活力的表演者，為您演譯動人的古典音樂作品和您心愛的聖誕歌曲，帶來視覺和聽覺的享受。

活動日期 & 場次:

14 Dec 2024 (Sat) | 14:30

14 Dec 2024 (Sat) | 18:30

15 Dec 2024 (Sun) | 11:00

15 Dec 2024 (Sun) | 14:30

演出時間約1小時15分鐘

01空間特別優惠價9折 立即預訂

C/D 區: $396/單人 (原價: $440)

B/E 區 : $297/單人 (原價: $330)

A/F 區 : $198/單人(原價: $220)

聖誕好去處【3】AIA友邦嘉年華2024 入場套票 獨家優惠｜AIA Carnival｜限定87折｜50代幣套票送飲品

AIA友邦嘉年華2024 強勢回歸 一起參加友邦嘉年華10歲生日派對！

深受香港人喜愛的冬季盛事友邦嘉年華將於2024年12月18日至2025年2月16日重返中環海濱。今年嘉年華將有全新的機動遊戲、攤位遊戲、毛公仔、打卡位以及專為這個里程碑創作的現場娛樂。此外，還有炙手可熱的“前排座位”，近距離觀看除夕夜和新年煙花！

高峰時段(Peak) 入場及代幣套票優惠 立即預訂

獨家87折！[高峰時段] 二人套票 | 入場劵x 2 + 代幣 x 50｜$620 包2款飲品（原價$660＋飲品$40-50）

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣 x 10 ｜$160（原價$180）

特惠套票 | 入場劵x 1 + 代幣 x 7 ｜$105（原價$110）

另加 20 枚代幣 | $180（原價$200）

另加 50 枚代幣 | $450（原價$500）

非高峰時段(Non-peak) 入場及代幣套票優惠 立即預訂

獨家低至87折！二人套票 | 入場劵x 2 + 代幣 x 50 | $580 包 2 款飲品（原價$620+飲品$40-50）

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣 x 10 | $140（原價$160）

特惠套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $95（原價$100）

另加 20 枚代幣 | $180（原價$200）

另加 50 枚代幣 | $450（原價$500）

普通時段(Standard) 入場及代幣套票優惠 立即預訂

獨家低至87折！二人套票 | 入場劵x 2 + 代幣 x 50 | $600 包 2 款飲品（原價$640+飲品$40-50）

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10} | $150（原價$170）

特惠套票| 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $100

另加 20 枚代幣 | $180（原價$200）

另加 50 枚代幣 | $450（原價$500）

聖誕好去處【4】滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站｜全球最大彈跳派對 — 巨型充氣滑梯＋彈跳／Live DJ音樂黑夜派對｜早鳥92折套票

曾於美國、澳洲及加拿大等多個城市造訪，在全球已有超過百萬人參與過的The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，這次香港將作為亞洲首站，並邀請滙豐保險作為冠名贊助。The Big Bounce所以在全球能大受歡迎，除了是因為其獨一無二的巨型遊樂設施之外，另一大特色便是連大人都能參與其中，重拾童年玩跳彈弓床的樂趣！

【早鳥92折門票】立即預訂

預售幼童專屬 (場次1-2) / 親子同樂時段 (場次3-6) 雙人票

HK$330 (原價$358) （2人必須一同進入場地）

預售幼童專屬 (場次1-2) / 親子同樂時段 (場次3-6) 三人票

HK$490 (原價$537)（3人必須一同進入場地）

預售黑夜 (成人場次7-8) 彈跳派對雙人票

HK$370 (原價$398)（購買雙人票的2人必須一同進入場地）

預售黑夜 (成人場次7-8) 彈跳派對三人票

HK$550 (原價$597)（購買雙人票的3人必須一同進入場地）

【單人門票】(展期發售) 立即預訂

幼童專屬時段單人票－HK$179

親子同樂時段單人票 －HK$179

黑夜彈跳派對單人票－HK$199

聖誕好去處【5】Snow & Surf HK 室內暖水衝浪 & 室內單板雙板滑雪｜快閃買一送一｜人均$199滑水體驗包裝備

Snow & Surf 是香港最大型滑雪學校，擁有龐大兼優良的滑雪教練團隊。讓你能在最舒適的環境學習滑雪，無論是單版或雙板。Snow & Surf 更加是世界上第一所室內滑雪滑水的設施，香港世一！

快閃買一送一 二人用 | 滑雪私人教練教學課程（單板/雙板）包器材 立即預訂

01空間特別優惠價: HK$848 (原價HK$1346)

快閃半價單人 | 滑水體驗 包器材 立即預訂

01空間特別優惠價: HK$199 (原價HK$398) +私人教練: HK$300 (價值$499)

二人同行63折 | 室內暖水衝浪 | 包器材+教練 立即預訂

01空間特別優惠價: HK$698 (原價HK$1096)

二人同行8折 | 室內單雙板滑雪 | 包器材+教練 立即預訂

01空間特別優惠價: HK$999 (原價HK$1246)

*最多可以四人上堂，第三至第四位參加者每位$398

聖誕好去處【6】Build-A-Bear｜打造獨一無二專屬毛公仔 親子DIY工作坊｜獨家52折

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

【快閃買一送一】自家製作毛公仔工作坊 立即預訂

01獨家優惠價 $388/2位（原價：$776/2位）

星期一至日 11:00-11:45， 12:00-12:45， 13:00-13:45， 14:00-14:45， 15:00-15:45， 16:00-16:45， 17:00-17:45， 18:00-18:45

聖誕好去處【7】獨家買一送一｜Super Sports Park 全港最大5萬呎室內運動樂園｜獨家買一送一｜人均$90玩足3小時｜大小同價

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。Super Sports Park（SSP）是所有年齡層人士的一站式運動天地，更有餐廳提供能量補充。SSP為你提供超過20種獨特、健康、體能挑戰的運動，無論你是孩子、青少年還是成年人，總有一款適合你。您準備好接受我們的終極挑戰了嗎？

買1送1快閃獨家優惠門票 (18/11 - 13/12)

【平日】立即預訂

10:00 - 13:00 $200/2位 (原價 $400/2位)

13:30 - 17:30 $240/2位 (原價 $480/2位)

18:00 - 21:00 $180/2位 (原價 $360/2位)

【週末及公眾假期】立即預訂

10:00 - 13:00 $250/2位 (原價 $500/2位)

13:30 - 17:30 $280/2位 (原價 $560/2位)

18:00 - 21:00 $200/2位 (原價 $400/2位)

聖誕好去處【8】宮崎駿 • 燭光音樂會 Candle Night | 吉卜力動畫演奏會 | 獨家減$50

在這座有著濃濃的藝術氣息超過160年的城堡，沉浸在音樂之中。它是第一次和第二次世界大戰的見證者！現在，讓我們抓住這難得的機會，與這座歷史建築和音樂融為一體，透過樂手們動人的演奏，每一個音符都將勾勒出宮崎駿作品中那些令人難忘的場景和角色，讓您沉浸在音樂與動畫的交織之中，感受青春、歡樂與奇幻的魅力。

【特別加場】宮崎駿 • 燭光音樂會 立即預訂

日期：2024年12月28日

時間：18:30 或 20:30（每節時長60分鐘）

地點：薄扶林道144號, 香港大學大學堂

單人票 (成人/小童) $500

聖誕好去處【9】大樹先生的家Mr. Tree｜獨家7折 親子入場餐點套票 人均$125邊玩邊食｜人氣親子餐廳＋室內遊樂場 - 招牌打卡波波池、繩索橋、沙池｜

超人氣親子餐廳在香港開設2所分店，分別位於荔枝角和銅鑼灣，一半是一個休閒自助餐廳，供應適合孩子們的食物；另一半則是一個0至6歲兒童的遊樂場，設有繩索橋、滑梯和大型波波球池。家長們能將晚餐與遊戲時間輕鬆合併，一石二鳥。

【限時快閃 - 1個月】1大1小入埸 立即預訂

平日 1大1小入場 $59 (原價 $99)

假日 1大1小入場 $99 (原價 $139)

＊同行大人最低消費 平日120元/假日150元 及加一服務費

【限時快閃 - 1個月】1大1小 親子套券 (平日限定) - 半年 立即預訂

250元 (原價：350)

任選大人餐點一份 ( 限定義大利麵、燉飯、定食健康類餐點 ）

(包含湯 或 沙拉 及 38元以下飲品 )

包含兒童入場清潔費 一名

聖誕好去處【10】Bun’s 2020｜買一送一｜人均$95 打卡懷舊風滾軸溜冰場｜大小同價｜8折套票

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，帶您重回80年代，體驗懷舊的娛樂運動，現首次與01合作推出獨家優惠！

買一送一兩位入場 | 大小同價所有日子適用 立即預訂

D2 Place分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) HK$190 (原價HK$380)

鰂魚涌分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) HK$200 (原價HK$400)

【01空間特別優惠】D2 Place分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) 立即預訂

1. 一大一小套票 8折

2. 2位成人套票 8折

3. 1位成人 85折

4. 1位17歲以下 85折

【01空間特別優惠】鰂魚涌分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) 立即預訂

1. 一大一小套票 8折

2. 2位成人套票 8折

3. 1位成人 85折

4. 1位17歲以下 85折

聖誕好去處【11】獨家限量 買一送一｜LOHAS Rink 康城溜冰場｜人均$30起 任玩3小時門票

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。不論是一家大小同歡笑玩耍，還是年輕人約會遊玩，LOHAS Rink都能提供愉快的溜冰體驗。

HK01專屬優惠一︰以$60優惠價購買「11月份平日限定時段買一送一門票」，原價$150，名額有限。 立即預訂

HK01專屬優惠二︰ 以$100優惠價購買「11月份週末及公眾假期買一送一門票」，原價$200，名額有限。立即預訂

【01空間】11月平日限定時段買一送一門票優惠 立即預訂

適用日期︰2024年11月1日至11月30日之星期一至五

限定時段︰上午10:00 –下午1:00 或 下午1:30 –4:00

門票︰$60 / 2人入場

【01空間】11月週末及公眾假期限定買一送一門票優惠 立即預訂

每人限購4張

適用日期︰2024年11月1日至11月30日之週末及公眾假期

門票︰$100 / 2人入場

【01空間】9-12月單人門票優惠 立即預訂

星期一至四 $70（原價: $75）

星期五 $80（原價: $85）

星期六、日、公眾假期及學校假期 $95（原價: $100）

聖誕好去處【12】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜獨家半價$69起｜入場任玩165分鐘

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著。小朋友可以盡情奔跑，釋放無盡的體力。

【01空間優惠價】暑期優惠至2024年12月15日 立即預訂

平日小童5折入場券: $69（原價$138)

暢玩2小時45分鐘（週一至週五，公眾假期除外）

年齡: 1-7歲小童

週末及公眾假期入場券買一送一: $198 (2位小童入場) 立即預訂

暢玩2小時30分鐘（只適用於週末及公眾假期15:30-18:00場次，其他時段不適用）

年齡: 1-7歲小童

【親子歡享三人套餐78折】 優惠至2025年6月31日 立即預訂

三人套餐: $478（原價$616）

買套餐即免1位小童入場費（價值$138）

限平日使用（週一至週五，公眾假期除外）

聖誕好去處【13】Beanbeantiful 串珠放題／毛公仔工作坊｜$111無限任整首飾｜獨一無二毛公仔工作坊

【1小時毛公仔工作坊】$144/位 (原價$160/位) 立即預訂

BeanBeantiful毛公仔工作坊，最快只需一小時就可以完成一隻手掌心大的毛公仔。全程不需要針線縫紉技巧，超過400種配件選擇。新手或小朋友都玩得。

【1小時串珠放題工作坊】 $111/位 (原價$130/位) 立即預訂

BeanBeantiful串珠放題工作坊，限時任串11種飾物。只要限時能夠完成都可以帶走。導師負責收尾，客人只需享受串珠揀珠樂趣。

聖誕好去處【14】Bonart 聖誕⼯作坊2024｜獨家2人同行75折 自製聖誕樹、聖誕掛飾、小夜燈

Bonart深信「好藝術，好生活」，將藝術融入生活，將最好的體驗帶給您。

【01空間獨家優惠 9大聖誕工作坊】

1. 經典聖誕樹工作坊 立即預訂

單人8折｜ $1184 (原價: $1480)

2. 聖誕樹玻璃擺設⼯作坊 立即預訂

單人8折*｜$544/人 (原價: $680)

二人同行75折**｜$1020/2人 (原價: $1360)

3. 經典聖誕環（花圈）工作坊 立即預訂

單人8折*｜$784/人 (原價 $980)

2人同行75折**｜$1470/2人 (原價 $1960)

4. 聖誕編織掛飾工作坊 立即預訂

單人8折*｜$336/人 (原價 $420)

2人同行75折**｜$630/2人 (原價 $840)

5. 聖誕音樂盒工作坊 立即預訂

單人8折*｜$384 /人 (原價 $480)

2人同行75折**｜$720/2人 (原價 $960)

6. 聖誕⽔晶雪球⼯作坊 立即預訂

單人8折*｜$400 /人 (原價 $500)

2人同行75折**｜$750/2人 (原價 $1000)

7. 玻璃彩繪聖誕球工作坊 立即預訂

單人8折*｜$360 (原價 $450) / 2個

2人同行75折**｜$675/2人 (原價 $900) / 4個

8. 聖誕光影盒子工作坊 立即預訂

單人8折*｜$416 (原價 $520)

2人同行75折**｜$780/2人 (原價 $1040)

9. 經典聖誕小夜燈工作坊 立即預訂

單人8折*｜$304 (原價 $380)

2人同行75折**｜$570/2人 (原價 $760)

*1名成人（可免費帶同1名11歲以下小童入場）

**2名成人

聖誕好去處【15】山系編織工作坊｜皮革電話袋｜皮革斜孭袋｜獨家7折

獨立時裝設計師品牌Blind by JW, 設計師來自倫敦及香港； 用幻想建構出夢幻世界- 香港製造，用顏色及物料給你帶來喜悅及驚喜。選擇您喜歡的顏色，選擇皮帶和繩索，打造屬於您自己的編織包，編織袋包括一條可調節繩索。

01空間特別優惠價

編織工作坊 - 電話袋 立即預訂

一位9折: HK$449 (原價HK$499)

二位同行7折: HK$698 (原價HK$998)

編織工作坊- 斜孭袋A 立即預訂

一位9折: HK$539 (原價HK$599)

二位同行8折: HK$958 (原價HK$1198)

編織工作坊 - 斜孭袋B 立即預訂

一位9折: HK$719 (原價HK$799)

二位同行8折: HK$1278 (原價HK$1598)

聖誕好去處【16】Out of Colours 訂製個人化唇膏工作坊｜過百種顏色可選 自訂專屬香味 免費鐳射刻名｜獨家63折起 二人／親子套票

Out of Colours 致力為您和地球帶來更好的純淨彩妝，因為我們堅信美是純淨、無憂、有趣而且可持續的。品牌專研發溫和、不刺激及敏感肌適用的化妝品，並添加多款護膚成分。主張在不傷害皮膚和環境下，在健康與彩妝上取得平衡，提供一系列安全無毒的健康彩妝，讓您時刻保持健康美。

1) 【親子二人同行 30分鐘高級訂製唇膏體驗】買大送小$320（原價$440）立即預訂

**小童年齡必需介乎3-11歲**

2) 【二人 30分鐘高級訂製唇膏體驗】二位成人$599（原價$640）立即預訂