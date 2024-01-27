育兒 | 小朋友抗拒洗臉原來與觸覺過敏有關 專家教用一招改善

「我不想洗臉！我不要洗臉！」每天早上，孩子小敏都會與家長對抗，拒絕洗臉。家長以為她只是無理取鬧，因此用盡方法強迫她洗臉，結果她上學前總是哭得眼睛腫痛，家長亦感到心力交瘁。 其實，抗拒洗臉可能與觸覺過敏有關，是感覺統合失調的一種特徵。

（本文作者：香港中華基督教青年會註冊職業治療師梁凱怡）



感覺統合是我們應對日常生活一個重要的過程，它幫助我們整合不同感官的資訊，以理解外界刺激。觸覺是其中之一，當我們接觸物體時，皮膚的感覺神經末梢會傳遞資訊給大腦，讓我們感知和分辨刺激，例如物品的質量、形狀、紋理等；亦能幫我們感知溫度，使我們及時避免潛在的傷害，幫助我們保護自己。

抗拒洗頭、赤腳踩沙均屬過敏

然而，如果孩子無法正常地處理和整合這些觸覺刺激，他們可能會過度反應或無法感知。觸覺過敏就是對輕微刺激反應過度，例如對粗糙的衣料、縫線或標籤的摩擦感到極度不適；抗拒洗頭、洗臉及刷牙等日常自理的活動；抗拒赤腳在沙灘或草地上行走；甚至避開別人的觸碰等等。

以活動引導接觸增忍受力

觸覺對於建立安全感至關重要，觸覺過敏的孩子更容易感到不安及焦慮，我們應該避免強迫他們接受觸覺刺激。相反，我們可以透過有趣的活動逐漸引導他們接觸不同的觸覺刺激。家長可以提供不同觸感的物料（如沙子、水、泡泡），讓孩子自主地探索不同的觸感，例如用手指觸摸或用物料創造各種圖案和紋理，逐步增加孩子對觸覺刺激的忍受力，減少過度反應和不適感。如果家長仍然擔憂，可以諮詢職業治療師，分析孩子的感覺統合情況，制定適合的治療計劃，幫助減輕觸覺過敏所帶來的不適。

(文章獲香港中華基督教青年會註冊職業治療師梁凱怡授權轉載)