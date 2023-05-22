嬰兒按摩｜有助建立親密感、促進感覺統合發展、減少腸道不適

新生命降臨是一件充滿幸福和喜悅的樂事。作為家長，想將最好的一一送給子女是人之常情。對嬰兒來說，最好的莫過於是家長豐富的愛意和無微不至的照顧。能夠體現這一切的方式，便是由家長通過學習嬰兒按摩，與寶寶一同享受既有保健功效又能建立親子關係的按摩時間。

本文作者：註冊中醫張塋醫師



通過按摩寶寶不同部位及經絡穴位，能有效刺激其身體各大系統發展，包括循環系統、消化系統、免疫系統、淋巴系統、神經系統等等。不但可以幫助寶寶肌肉生長，並提高神經肌肉協調性，更能促進本體感覺及感覺統合發展。按摩過程中，家長更可加入唱頌和口令，增加眼神交流，刺激寶寶發展模仿、語言及學習能力，更有助他們建立語言或非語言溝通的能力。

嬰兒按摩能舒緩寶寶成長過程中出現的多種不適

當中包括其自身釋出成長荷爾蒙而出現的肌肉疼痛、關節不適等。寶寶常見胃腸道不適如脹氣、厭食、腹瀉、便秘、腸絞痛等，亦能通過按摩腹部及相關經絡穴位得到舒緩。當寶寶感冒著涼，出現鼻塞、流鼻涕等症狀時，按摩面部及相應穴位可令其呼吸較暢順；隨著寶寶成長，面部按摩甚至能夠減少長牙齒帶來的不適感。

此外，身體接觸可以促進「愛意荷爾蒙」催產素 (oxytocin) 產生，令家長及寶寶雙方都能體驗更多愛意流動。催產素同時是抗壓荷爾蒙，因為它能抑制壓力荷爾蒙皮質醇的產生。因此，嬰兒按摩能適度減少家長照顧寶寶帶來的壓力，也能讓寶寶調高自我安撫的能力並減少哭泣，從而使家長照顧過程更輕鬆，進入正面循環。

新一代家長有別於上一代傳統養育方式，更重視與子女有更深層次的接觸和交流。在懷孕過程中，父親能參與的部份十分有限。寶寶出生後，父親也能享有與寶寶一對一的親密時光。通過嬰兒按摩，不止為親子帶來高質素的相處和陪伴時間，提高親密感與依附感，家長也能藉此機會學習了解寶寶身體語言及線索，讓照顧過程更輕鬆。這樣也能協助寶寶建立對家長的信任，並藉由安全和充滿愛意的按摩過程，發展同理心和自尊心。