妥瑞症｜眨眼甩頭易被誤診為哮喘、過敏　可影響專注及日常社交

孩子常出現眨眼、甩頭、抖肩膀等「不自主動作」時，家長要特別注意！因為這可能是妥瑞症小患者的求救訊號。



8歲男童小華是健康活潑的孩子，半年前開始常眨眼、甩頭、抖動肩膀，「常在清喉嚨」；上課一直發出聲音和亂動，影響學習。一開始診斷是過敏，但吃藥不見好轉，症狀時好時壞，家長很擔心。

台灣奇美醫院兒科部主診醫生郭思辰說，經詳細檢查確認為「妥瑞症」，藥物治療並相關衛教，症狀才改善，老師也稱讚進步很多，小華開心不已，學習狀況也越來越進步。

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郭思辰指出，妥瑞症是一種抽動症候群，神經發展性疾病，而非精神疾病。成因可能因兒童期發育大腦基底核多巴胺的高反應性。症狀包含不自主清喉嚨、尖叫聲及吸鼻子等聲音，重覆性眨眼、甩頭、聳肩、揉搓鼻子、做鬼臉等不自主動作，嚴重時可能出現穢語、肢體大幅度擺動。

好發年齡通常5至6歲，到10至12歲較嚴重。青春期後約有1/3抽動症狀自然消失，1/3逐漸緩解，1/3症狀持續到成人。男性比女性多3至4倍。不過多數患者生長發育史與常人無異，除抽動外大都正常。

妥瑞症常被誤診為哮喘、眼睛過敏或呼吸道症候群等，目前診斷主要是藉由詳細病史及臨床症狀判斷，無法經由特定檢查確定。

依美國精神醫學會診斷手冊妥瑞症須符合條件：

1. 病程中曾出現多樣動作型抽動及一種或多樣聲語型抽動

2. 抽動頻率時好時壞，時間持續一年以上

3. 症狀在十八歲前出現

4. 因使用可卡因或其它疾病如亨丁頓舞蹈症、病毒後腦炎造成。



郭思辰指出，妥瑞症需要理解及陪伴適時就醫，大部分並不需要治療，但需要正確觀念與對病童更多理解，才能真正幫助他們。

妥瑞症會因看電視、打遊戲、「被告知不要動」、生病、睡眠不足、過度疲累、季節變化、負面情緒及吃到含有咖啡因食物引發。80%以上會有注意力不集中及過動、強迫、憂鬱、自我傷害行為及睡眠異常等共病，應儘速至小兒神經科就醫，較能得到正確評估與治療。

郭思辰表示，妥瑞症的抽動一旦發作就很難壓抑，刻意制止只會讓病人更緊張，症狀更明顯，孩子也容易因此在學校及日常生活感到壓力及委屈。

建議以鼓勵取代責備，減緩孩子焦慮與壓力；培養孩子興趣、遠離3C產品；適度運動也有助緩解症狀。最重要的是家人、老師與同儕陪伴，給予包容尊重，對病童自信心以及社交能力有正面的效果。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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