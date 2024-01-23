澳洲H&M火速下架這廣告！輿論怒斥「性化兒童」　關鍵在宣傳字句

時尚零售商H&M近日遭到活動人士投訴，其在澳洲推出的新廣告涉及鼓勵未成年兒童性感化，指控H&M迎合孌童癖者。目前該廣告已經火速撒下，H&M也在官網上發佈了道歉聲明。



據《路透社》等外媒報道，H&M在澳洲推出的新廣告文案寫着：「讓那些人回頭，H&M重返校園時尚」，照片中則是兩名穿著連身裙的女童回頭看着鏡頭。

H&M在澳洲推出的新廣告引發爭議。（H&M官網截圖）

活動人士在社群媒體上發表憤怒的帖子，指責H&M，稱這是對幼兒的「可恥剝削」。澳洲女權活動家瑞斯特（Melinda Tankard Reist）大罵H&M，「你們這則廣告的意圖到底是甚麼？」而心理學家兼生活教練帕姆．斯普爾博士（Dr Pam Spurr）則表示：「這卑鄙廣告迎合孌童癖者，讓他們相信對女孩的渴望是可以的。」並呼籲大眾抵制H&M。

還有數十人痛斥該品牌，要求H&M解釋「到底為何讓孩子變得性感」。許多人稱其為「不恰當的廣告」，並表示 H&M 應該盡快重新考慮這則廣告。

對此，H&M 發言人表示，「這個廣告現已被刪除，我們對由此造成的冒犯深表歉意，我們正在研究如何開展未來的活動。」然而這起醜聞已重創其企業形象，H&M股價跌至近兩個月的新低點，同期表現遜於同業。

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