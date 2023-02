美國名模演出後台公開哺乳惹人爭議 身為時裝秀寵兒卻也是個媽媽

公開哺乳這個話題一直引起很多爭議,有人認為當眾餵奶是不當行為,有人卻覺得這是很自然的事,媽媽應當有此權利。美國名模Maggie Maurer近日在社交平台上載了一張在時裝秀後台公開餵哺母乳的照片,引起網民熱烈討論。



Maggie Maurer不時在社交平台分享自己孩子的照片,但上週二在Instagram發佈一張公開哺乳的照片卻引起了很多討論。照片中Maggie Maurer臉上還帶著金色妝容,身上披著白色浴袍和透明塑膠披肩,抱著女兒Nora Jane公開哺乳。此照片應該是Maggie Maurer在參加一場時裝秀後,剛卸下模特兒的身份,便馬不停蹄地履行媽媽的使命。

(圖片來源:Instagram maggiejoymaurer)

網民反應兩極,但不少媽媽表示感同身受:「這張照片對在職母乳餵哺媽媽來說意義重大」、「媽媽辛苦了,儘管很忙碌卻依然將最好的給孩子」、「我從未見過如此美妙的時刻」、「這是我最接近超級名模的一刻。」亦有網民批評公開哺乳的行為並不恰當。

原來是她給11個月大的兒子餵奶,兒子拉扯她的乳頭造成。因為被寶寶咬乳頭是非常疼痛的,很多媽媽被咬過後,餵奶時會非常緊張,深怕寶寶會再亂咬。因此,根本無法放鬆餵母乳。這也讓人感嘆「母愛好偉大」!

一位英格蘭網紅Jasmine Chiswell 1月7日在她的TikTok頻道分享化妝影片,但過程中講述了一個瘋狂的故事,她還把這件事當成標題:「讓我告訴你我的乳頭是怎麼掉下來的」!(Let me tell you how my nipple fell off),讓人看到標題就驚嚇萬分!

驚!乳頭是怎麼掉下來的

Jasmine回憶,一天深夜,她給11個月大的兒子餵奶,當時她感覺到兒子用他的8顆牙齒都開始拉扯她的乳頭。

「我沒有撒謊,因為我有了孩子後,疼痛耐受力非常高,所以之後我就回去睡覺了。」第二天早上,Jasmine醒來時發現她的睡衣上沾滿了血。

「我沒騙你,我的乳頭頂端有塊掉下來了!」Jasmine被嚇壞了,也發出尖叫。之後,她冰敷並包紮了她的傷口。她說:「顯然,肉會重新粘在一起。」這是她的處理方式。

1月11日,Jasmine宣布雖然乳頭有瘀傷和疤痕硬皮,但正在好轉中。

一位網友回應:「長知識!最新的恐懼。」又加了一句,「天哪,我考慮是否應該開始奶瓶餵養。」顯然她也是親餵的媽媽,而且孩子也長了牙齒。

一位網友說:「我從未見過或聽說過乳頭被完全咬掉,但皮肉傷有點常見。」

被寶寶咬乳頭,疼痛度高

對於曾經也被寶寶咬過乳頭的媽媽,看到Jasmine的影片,一定能感同身受,因為被寶寶咬乳頭是非常疼痛的,很多媽媽被咬過後,餵奶時會非常緊張,深怕寶寶會再亂咬。因此,根本無法放鬆餵母乳。

一位資深的哺育指導護理師Rachel Leibson對此表示,為防止受傷,建議教長牙的大寶寶正確吸吮母乳方式。

她提到,如果他們開始咬人,媽媽可以告訴他們「不可以咬媽媽」,然後迅速將乳頭移開,結束餵奶。通常他們會在幾次之後,會了解這種行為會導致媽媽把乳頭移開。

或者當發現寶寶吃飽了,就讓寶寶離開乳頭。Rachel說:「一般來說,飢餓的嬰兒不會咬人,但是一個吃飽的、愛玩的嬰兒,可能會在他們的需求得到滿足之後開始這麼做。」

看到許多媽媽的留言,感覺受到驚嚇,甚至有人回覆「餵母乳不適合膽小的人」,Rachel幽默的說:「每個人都可以深呼吸。」記得在寶寶有咬乳頭跡象出現時,立刻制止!

寶寶為何咬媽媽乳頭?

每次哺乳前,媽媽應該好好提醒孩子不可以咬乳頭,除了有的寶寶其實在長出第一顆牙齒前,因為長牙的不舒服,很多寶寶都會有咬東西的表現。

或者,當寶寶鼻塞時,也可能因為呼吸不到空氣,吸吮的行為會變得奇怪,導致不小心咬到媽媽。媽媽可以藉由親餵而發現的寶寶的不適,也可以理解寶寶咬乳頭的真正原因。

回到Jasmine的慘況,被咬完之後可以立刻睡覺,她強調自己當了媽媽之後很耐疼痛,應該也讓很多媽媽有共鳴,而且半夜哺乳導致睡眠不足,媽媽多半都會想在餵完後倒頭就睡。

最後還是要為辛苦的媽媽們鼓掌,辛酸血淚化做喜悅,母愛真的很偉大。

