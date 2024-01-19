2024龍年改名｜還未有決定？精選37個適合字慢慢諗 這40字則避用
名字是父母給孩子的第一份禮物，因應龍年到來，想給龍寶寶取個順口又滿意的名字，就來參考以下為適合的名字與一定要避免的名字！
迎接龍年的到來，除了期待新生命的來臨，爸媽無不想把最好的都給孩子，其中家長給寶寶的第一個「禮物」，就是富含祝福與期許美意的名字。
一個人的名字對個人命運有着重要的影響，取對名不只一生順遂，甚至是貴人不對、好運連連！究竟哪些字適合龍年寶寶？龍年寶寶名字避免用甚麼字比較好？
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取名注意事項
為了幫龍寶寶取個合適的名字，一般多以「生肖取名」、「三才五格取名法」、「生辰八字」等方式最為常見，不過隨着時代進步，不少爸媽或是長輩也會親自為孩子取個倍具意義，同時不失美意的好名字。
考量命理學：如果篤信命理學，就不妨考慮名字與八字、生肖等相關意義，為孩子帶來好的命格。
考慮未來影響：考慮名字可能帶給孩子一生重大的影響，取名前確保名字的解釋、諧音，或是字面意思，不會對孩子造成困擾或尷尬。
父母共識來取名：取名也是家庭成員的共識，只要父母都認為名字適合就可以。
意義和含義：許多名字都有特定的含義，可以選擇一個代表家庭或帶有特殊祝福的名字。
家族傳統和背景：考慮到家族的傳統和文化背景，有些爸媽希望名字能反應出文化或是信仰。
適合龍寶寶的字
「申、爰、子、癶 」相關字
因龍為「辰」，遇申（猴子）、子（鼠），能夠增加貴人運及財運。
建議名字：坤、媛、享、存、孟、承、登、發
「水」相關字
龍為雨神，龍得水則能發揮所長，也可以增加貴人運。
建議名字：永、沛、淳、海、涵、清、渝、瀚
「日、月」相關字
龍喜得明珠，其中又以日月雙珠最好，利於吸收其日月精華，增加內涵。
建議名字：昊、易、昶、映、洵、時、晨、暉
「星、雲、雨、辰」相關字
龍喜與日月星辰為伍，可以得到朋友貴人相助。
建議名字：霖、霈、霏、晨、騰、宸、儂、振
「馬」相關字
龍馬相得益彰，取其積極進取，開創前程的祝福之意。
建議名字：馬、馮、駿、騰、騖
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龍寶寶避免用的字
「山、丘、根」相關字
「山」與「艮」皆有老虎家鄉之意，會犯下「龍虎鬥」，也就是容易與人發生爭執，應該避免。
不建議名字：山、岑、岱、岡、峻、崇、良、侖
「戌、犬、犭」相關字
因辰與戌正衝，容易導致身心不安。
不建議名字：成、晟、誠、國、茂、豫、獻、威
「口、宀 」相關字
因為龍不喜歡洞穴，飛龍將有志難伸，甚至可能使心胸狹隘。
不建議名字：品、哲、宏、宜、宛、家、容、寬
「辶、廴、弓、巳」相關字
將龍降格為蛇，會讓性格變得懦弱，並有「龍蛇雜處」的負面意義。
不建議名字：巴、迎、逢、逸、遠、邁、廷、建
「艹」相關字
因臥龍不喜歡田園草叢，有降格受困之意，也會比較容易遇到困難。
不建議名字：艾、芝、若、茵、菲、蓁、蓉、藝
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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2024年龍寶寶這樣取名最福氣！精選37個最適合的名字，40個要避免的名字，爸媽一定要筆記】