BB百日宴 | ClubONE 百日宴優惠$4,288起 現金回贈或送名牌、佈置

百日宴｜每一位初生寶寶對家庭來說也是一份最美好的禮物，而僅屬於寶寶的百日宴，自然也是父母和親友們極為重要和難忘的活動！BB百日宴讓親朋好友可以在宴會上一起慶祝新生兒的來到，給予寶寶祝福。好的宴會場所及服務，會為所有親友留下美好回憶。於港九新界10個地點均設有宴會場所的 ClubONE 會所一號，能滿足家長的不同要求，新一年更推出百日宴套餐優惠，有興趣的家長不要錯過！



百日宴專屬優惠 | 套餐優惠$4,288起

ClubONE會所一號為舉辦百日宴的家長提供3項限時優惠，包括高達港幣3,000元的現金回贈；宴席專屬名牌，以及百日宴主題佈置禮券。優惠截止日期為2024年12月31日，有興趣的家長不要錯過！

百日宴宴會菜單有三款以供選擇，價格由$4,288至$7,388，豐儉由人。宴會菜式包含名貴海味如蠔皇厚菇扣花膠、紅燒竹笙雞絲翅、海皇玉液燴燕窩等，亦有生猛海鮮如清蒸沙巴龍躉、清蒸海星斑等。其他宴會受歡迎的菜餚如百花炸釀蟹鉗、脆皮吊燒雞、蟹籽海皇炒飯、朱古力心太軟等，均包含其中。同款菜式如定於星期一至五，更享優惠價。

風格華麗清新兼備

如位於科學園的全新戶外宴會場地Parc88（將於今年春季推出），以森林田園風格為靈感，玻璃屋宴會廳採用無柱式設計，設計採光度十足。更設有戶外湖景草地花園，適合舉辦各類型中西式宴會、雞尾酒會、公司及私人派對。若家中長輩偏好華麗典雅，位於西港城大舞臺的兩層歐洲古堡式宴會廳，必會為宴會增添特色，場地佔地二千呎以及高樓底設計，配上專業服務設備，適合舉辦各類私人宴會。

宴會場地遍佈全港

多間宴會場地位處於香港及九龍中心地段，位置優越，交通便利，是宴請親友的首選。家長或親友喜愛戶外場地的話，亦有不少選擇，如沙田的水中天、即將開幕的Parc88等。多個寬敞的宴會廳能充分配合不同規模的活動所需，空間可靈活使用，滿足任何形式及圍數要求，最多可招待多達720人，讓到場賓客盡情享受。在靈活的配套設施及安排下，為家長締造精彩的宴會體驗。場地地點包括淺水灣、上環、太古、沙田、尖沙咀、黃埔、九龍灣等，選擇豐富。

ClubONE 宴會Whatsapp查詢：6210 8245