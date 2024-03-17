丈夫正服藥治療脫髮！人妻行房後憂一事　醫生：精子沒那麼厲害

台灣名醫蘇怡寧經常收到網民們各式千奇百怪的提問，而他也樂於公開截圖回答。他分享日前收到的一名網民私訊內容，並給予精闢回應「你的精子真的沒有這麼厲害」，笑翻一票網民。



一名網民私訊詢問，「蘇醫生你好，想請問一下在懷孕的時候行房，如果男生有吃褪黑激素或波斯卡治療禿頭，裏面的成分會透過精子影響到腹中的胎兒嗎？」，蘇怡寧只是簡潔有力地回應一句「沒有這麼厲害」，替網民解除心中疑慮。

相關文章：懷孕｜男性精子數量近年持續下降 喝可樂不殺精但要避免這些習慣

+ 14

對話截圖曝光後，不少網民笑着留言說：

・「我本來以為她要問『吃褪黑激素，小孩會比較白嗎？』」

・「怕小孩頭髮太多嗎」

・「到底覺得是怎麼樣可以傳輸過去？到底？」

・「藥的成份不會可是禿頭可能會」

・「簡潔明瞭給推」

・「但秃頭會遺傳」

・「有疑慮為甚麼不先問再做？」



有網友歪樓問說：「請問我去整成大眼睛，孩子出生會變大眼睛的寶寶嗎？」，蘇醫生則回答「要看孩子的爸」；更有同業問道「辦完事會覺得身體很虛，是不是我的道行也透過精液都傳過去了？」，蘇醫生回覆「那是你身體差」。

【延伸閱讀，更多計劃懷孕建議】

懷孕｜轉換行房姿勢可增受孕機會？ 醫生稱這3個偏方其實都沒用

+ 5

不孕｜是子宮、卵巢還是肝腎出問題？中西醫診斷難孕各有解讀方法

+ 19

延伸閱讀：

她抓包老公嫖妓！聽「1理由」竟秒原諒 網全搖頭：鬼話妳也信？

恐怖！暖男丈夫提醒多喝水 人妻以為甜蜜 看CCTV揭心寒真相崩潰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】