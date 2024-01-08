備孕 | 如何養成易孕體質 中醫媽媽：4大生活壞習慣必須戒掉！

香港職場女性一般壓力大，加上普遍遲婚問題，形成一連串的懷孕問題。當中有一部分的人是界定為「不孕」，意思是在不設防的情況下一年沒有受孕。一般建議需要接受婦科醫生檢查，以排除卵巢，輸卵管及子宮的器質性問題。上回提到一些器質性問題，但原來，很多病人的婦科檢查都是正常的，沒有任何子宮及卵巢的問題，但卻是難以懷孕。究竟，怎樣可以養成好孕體質，加速懷孕呢？

（文章授權自梁慧儀中醫師）



四大必須戒掉生活壞習慣：

1. 經常性經痛不解決

在中醫的角度，痛經分為以下幾種，看看自己屬於哪一種：

血瘀型：

這種證型主要表現為經血淋漓不暢或凝滯，經期疼痛明顯，可能伴有經血中帶有血塊，疼痛部位固定不移。

寒凝型：

這種證型主要表現為經血顏色淡，質地稀薄，經期疼痛寒冷感明顯，可能伴有腹部冷痛。

氣滯型：

這種證型主要表現為經血量少，顏色淡紅，經期疼痛拘攣，可能伴有腹脹。

氣血兩虛型：

這種證型主要表現為經血量少，顏色淡紅，經期疼痛較輕，可能伴有乏力、面色蒼白。

2. 月經不規則不解決

在中醫的角度上，月經先後無定期（即經期不規則）可能會對懷孕有以下的影響 ：

排卵困難：

中醫認為，經期不規則可能意味着排卵困難。正常情況下，女性每個月都會排卵，並在此之後進行受孕。然而，如果經期不規則，排卵可能不穩定或根本沒有發生，這可能會降低懷孕的機會。

經血質量和子宮內膜厚度：

經期不規則可能導致經血質量和子宮內膜厚度變化。中醫認為，正常的經血質量和子宮內膜厚度對於受孕和胚胎著床至關重要。如果經期不規則，可能會影響子宮內膜的發育，從而影響受孕和胚胎著床。

以上所說的痛經或月經不規則問題均會影響懷孕的機率，所以建議病人備孕應同時調經，以中醫治療方法，例如針灸、暖宮治療、中藥調理、飲食調節等解決問題。

3. 過度減肥或增肥

過度減肥或增肥可能引起體質失調，包括陽虛，氣虛，或陰虛等等而影響身體的平衡和功能。這可能影響生殖系統，包括排卵、子宮內膜的發育和子宮的收縮能力，從而降低受孕的機會。而且，營養不足都可能對女性的生理功能和荷爾蒙平衡產生負面影響，從而間接地幹擾正常的排卵和月經週期。

4. 經常食用生冷品

香港的職業女性因長期於冷氣長開的室內工作，多為寒性體質，梁醫師認為，生冷食物具有寒涼性質，容易導致體內寒氣加重，從而影響子宮的溫暖和血液流動，及影響子宮內膜的發育和着床，降低受孕的機會。再者，食用過多的生冷食物可能導致子宮收縮和血液循行不暢，這可能會影響受孕和胚胎的發育。

中醫指女性常飲用凍飲也會減低受孕機會。（iStock Photo）

中醫分享6個好孕小秘密：

1. 健康飲食

確保飲食均衡，包含豐富的蔬菜、水果、全穀物、健康蛋白質和健康脂肪。避免過多攝取加工食品、高糖和高脂肪食物。避免生冷冰凍食品。

2. 適量運動

進行適度的運動有助於保持身體健康和適應懷孕的變化。選擇輕鬆的活動，如散步、游泳、瑜伽或孕婦體操。避免過度劇烈的運動或危險的運動。

3. 控制壓力

孕前和孕期壓力的管理非常重要。找到適合自己的壓力釋放方式，如冥想、呼吸練習、按摩或閱讀。與家人和朋友保持良好的溝通，尋求支持。

4.定期體檢

在計劃懷孕之前，應先驗血並進行婦科檢查。男士也應進行精子檢查，以確保提早治療一切與懷孕相關的問題。

5. 維持健康體重

過度肥胖或過度瘦削都可能對懷孕產生負面影響。保持正常的體重範圍有助於提高懷孕的成功率。諮詢醫生或營養師，制定適合的健康體重目標。

6. 與伴侶共同參與

邀請伴侶一起參與這個過程，一起提高孕體質。他的支持和參與對女性的健康和懷孕成功都至關重要。

梁醫師強調：「懷孕是一個美妙的旅程，但也是一個負擔重大的責任，需要確保自己準備好承擔這個責任，並將自己和寶寶的健康放在首位。準備好的話，就可以放鬆身心迎接人生另一階段。」

註冊中醫師兼新手媽媽，梁慧儀中醫師。（受訪者提供）

《本文內容獲梁慧儀中醫師授權轉載》