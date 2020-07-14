【航母攻略】艦載機問題解決　小型航母再度流行

在二次世界大戰末期，美國全力開動軍工生產能量，出產了所謂的「周刊航母」（Weekly Carriers）奇跡，也就是每周下水一艘航母。這款航空母艦叫做「卡薩布蘭加級」（Casablanca Class Aircraft carrier），美國在當時發揮了其全球最大軍火工廠的實力，花了一年時間，從1943年7月至1944年7月，就將全部50艘航空母艦建造完畢並且下水，這是當時美國國力鼎盛的展示。

這種在當時稱為「護航/支持航空母艦」的小航母，主要任務並非在前線作為攻擊敵軍的主要裝備，而是在艦隊後方提供補給艦、支持艦等的防空與反潛防衛任務，其噸位不到1萬噸，而且設計簡單、防禦力薄弱，但是擁有強悍的搭載艦載機功能。

卡薩布蘭加級「周刊航母」，在二戰末期代表了美國鼎盛國力令人咋舌象徵，也是小型護衛航母的濫觴。（Wikipedia）

二次世界大戰之後，進入了冷戰時代，航空母艦成為超級強權的海上霸權象徵。整個冷戰時代，也只有美國保有全功能的超級航空母艦，並且噸位逐漸向上攀升，隨着噴射機時代來臨，航空母艦的噸位直達10萬噸等級，且能源採用核能，可以源源不絕保證航空母艦的作戰能力持續。但是，這種造價昂貴的超級航母，全球也僅有美國有錢有能力擁有，前強權包括英國、法國等國，都在重、中型航母的領域掙扎，無法完整擁有美式的超級航母，法國雖然堅持擁有核動力推進的航空母艦，但是由於造價太過昂貴，以及法制航艦反應爐的技術緣故，所以還是以擁有6萬噸左右的核動力航母為主，也僅能維持一艘的能量。

從冷戰時代至後冷戰時代，前蘇聯設計的航母型「重巡洋艦」基輔級（圖左）和庫茲涅佐夫將軍級（圖右），並未能直接威脅美式超級行母的戰略地位。（Wikipedia／多維新聞合成）

冷戰時代，前蘇聯雖然與美國對峙，但是曾經引起了「擁航母派」和「棄航母派」的爭論，前蘇聯自知無法在超級航母的領域上，與美軍一比一的較量，故決定放棄超級航空母艦的建造，全力發展水下戰力，以「不對稱戰」的優勢，將優越的潛艇技術，用於平衡美製超級航空的水面優勢，故前蘇聯的潛艇科技居世界首席，卻一直沒有足以跟美製超級航母比擬的軍工產品出現，即使在1970年代勉強推出了基輔級（Kiev Class）航空母艦，但是也僅是以「重型巡洋艦」的身份執行任務，其搭載艦載機的能量有限。而後更進一步發展的庫茲涅佐夫級（Kuznetsov class）全通甲板航母，也因為財務狀況、共產體制解體而不了了之。

美軍在冷戰末期，曾經推出過所謂「制海艦」（Sea Control Ship）的構想，其實也是現代小型行母的濫觴。這種航母，對比美軍的10萬噸以上排水量的超級航母，其排水量僅4至6萬噸不到，主要任務是當美軍超級航母在前線衝鋒陷陣時，此種「制海艦」航母能夠發揮優異的對水面、水底戰力，保護美軍支持補給船隊的安全，故此種「制海艦」可以搭載少量的短場/垂直起降（STOVL）戰機，維持較為單純的防空任務，但是搭載大量的反潛、對艦直升機，足以有能量應付敵軍水面下、水面上的威脅，甚至處理飛彈飽和攻擊的問題，保護補給線。

美軍在冷戰時代提出的「制海艦」概念，美國沒有財力獨立建造，故希望盟國能夠協助建造，意大利的加里波底級航空母艦，就是最佳象徵。（Wikipedia）

由於美軍的預算吃緊，「制海艦」雖然不是超級航母，造價也頗貴，尤其又不具有核動力航行能力，故戰力有限。美軍在冷戰時代沒有能力再養「制海艦」，故將這樣的任務交給盟國。包括英國海軍的無敵級（Invincible class）航空母艦、西班牙海軍的阿斯圖里亞斯親王號（Principe de Asturias）航空母艦、意大利海軍的加里波底號（Giuseppe Garibaldi 551）航空母艦，甚至泰國海軍的恰克里納呂被特號（HTMS Chakri Naruebet R-911）航空母艦，都被視為是冷戰時代、美軍要求盟國提供「制海艦」武力的濫觴。

財力困窘的西班牙以及泰國，也在後冷戰時代擁有小型航母，主要也是為了搭配美軍的「制海艦」戰略，但是由於沉重的經費負擔，此二艘小型航母，都已經退役報廢。（Wikipedia／多維新聞合成）

但是，從冷戰到後冷戰時代，上述的航空母艦，雖僅被視為是美軍作戰的旁枝身份，卻都是各國的最大作戰艦，操作經費驚人，但是搭載艦載機能力有限，由於西方世界能夠短場垂直起降的戰機不多，所以一律都使用英美合制的AV-8A/B型戰機，其對地攻擊能力不錯，對空防禦能力燒佳，但是無法應付後冷戰時代的空中威脅，僅能勉強維持對地密接支持（CAS）任務。

故隨着AV-8系列戰機逐漸退出現代軍火市場，上述各國的航空母艦，遂成為英雄無用武之地的地步。泰國首先因為無經費支應航母以及機隊的維持，所以除役航母。西班牙也步入後塵，提早在2013年將其航母除役，意大利海軍則尚有餘力維持加里波底號行母的運作，等待下一代短場垂直起降戰機的到來，而英國早早就將無敵級航母除役，迎來下一代的2艘傳統動力超級航母——伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth Class）雙艦島航空母艦，進入超級航母的時代。

英國海軍隨着科技進展，儘速放棄無敵級（圖左）小型航母，投入超級航母伊麗莎白號（圖右）的懷抱，就是想要加入擁有超級航母國家的陣容，擴展其海外軍政威攝力。（Facebook @ MOD／多維新聞合成）

而目前擁有11個超級航母戰鬥群的美國海軍，也有感於維持超級航母戰鬥群的經費相當驚人，美國是否還有國力足夠維持超級航母的能量，倍受各界質疑。在2020年3月，美國國防部成立了一個名為「2030未來航母任務小組」（Future Carrier 2030 Task Force）的項目小組，要在短時間內評估美國海軍是否要在未來，維持數量如此龐大的航空母艦戰鬥群？造價昂貴的福特級（Gerald R. Ford Class）下一代超級航母，美軍是否還有能力用其全面取代尼米茲級（Nimitz Class）航母？達到全球十多個航母戰鬥群同步運作的能力？故，是否建造中、小型航母的聲浪，開始高漲。

美利堅級兩棲突擊艦，專為搭載F-35B匿蹤短場垂直起降戰機而優化設計，可能是未來美軍擁有小型航母的標準，其威攝力並不亞於超級航母。（Facebook @ The 7th Fleet）

中小型航母的趨勢逐漸到來，其實主因是艦載機問題的解決。由於美製的F-35B匿蹤短場垂直起降戰機，擁有在任何全通式船艦甲板起降的能力，只要是全通式甲板，經過耐熱、承重的簡單改造後，以往各國擁有的兩棲突擊艦、直升機母艦等艦種，都可以輕易搖身一變，成為航空母艦。而F-35B匿蹤戰機，也非以往AV-8系列戰機的戰力所能比擬，其造價雖然昂貴，但是戰力幾乎等同於F-35A戰機，僅僅在航程、攜彈量上有些許差異，但是其制空能力一流，且又具備良好的戰場生存能力，故歐美各國的小型航母，也因為艦載機的問題有所解決，故開始熱了起來。

例如，美國海軍操作的美利堅級兩棲突擊艦（America Class amphibious assault ship）的設計，放棄了支持水面載具、氣墊船等運載功能，全面提升搭載F-35B戰機、MV-22B、AH-1Z、UH-1Y、MH-60R/S、MH-53E等機群的操作能力，排水量5萬噸左右，已經是未來各國中、小型航母的重要設計指標。

目前有能力使用F-35B戰機、能夠操作全通式甲板船艦的國家，包括意大利、西班牙、英國、日本、韓國、澳洲等國，其國內都有建造大型兩棲突擊艦、改造直升機母艦的計劃。日本改造其2艘出雲級（Izumo Class）直升機護衛艦成為輕型航母的計劃，從2020年出雲號直升機護衛艦在上半年的大型維修作業中，據信已經開始改良，日本採購F-35B戰機的數量，初步達到42架，將足夠裝配2艘改良型出雲級護衛艦的能量。

2艘出雲級直升機護衛艦，將從2020年上半年開始進行大型維修改裝，成為可以搭載F-35B匿蹤戰機的小型航母，日本將採購高達42架的F-35B戰機供其使用。（Facebook @ 海上自衛隊）

此外，澳洲和西班牙都已經開始操作其「戰略投射艦」（Strategic Projection Ship, SPS），此種新式定義的艦種，是由西班牙海軍操作的胡安卡洛斯一世（Juan Carlos I, L-61）多用途軍艦所開發，其功能擁有輕型航空母艦以及兩棲突擊艦的雙重功能，其全通式甲板擁有滑跳式艦首，可以增加F-35B戰機操作的彈性，澳洲的堪培拉級（Canberra Class landing helicopter dock）兩棲突擊艦，未來也待澳洲國防預算充足後，可以立刻操作F-35B戰機，目前則先以直升機母艦為主。

西班牙（圖左）與澳洲（圖右）使用的「戰略投射艦」，未來將可能是中型國家擁有航母的新標準，請注意其配置了滑跳甲板船首，澳洲尚未決定採購F-35B戰機，卻已經預先設計準備。（Wikepedia／多維新聞合成）

而小型航母以往的「軟肋」，也將因為科技的演進而解決。以往沒有彈射系統的小型航母，只能用直升機型空中預警機來擔任空中戰場管理、指揮與搜索的任務，直升機無法與戰機的航程、速度等搭配，一直是個難解的題目。而要裝備彈射系統、才能夠操作固定翼空中預警機，這也是無法操作超級航母的各國所面對的困境。而如今，將因為美製的波音/貝爾（Boeing/Bell）V-22魚鷹式（也有譯成「鶚式」, Osprey）傾斜旋翼機的問世，而得到解決。

EV-22魚鷹式空中預警機（AWACS）是否順利研製成功，將是未來小型航母潮流的另一革命性發展。（Boeing）

魚鷹機自從2017年以後，已經開始朝向穩定性能發展，美軍以及盟國擁有的數量逐漸攀升，近期連印度尼西亞都已經採購8架擔負任務，可見得其口碑開始出現好評。除了美國海軍陸戰隊使用的MV-22B、特種作戰司令部（USSOCOM）使用的CV-22B型已經服役十多年外，近期美國海軍已經開始全面使用CMV-22B航母艦載型魚鷹機，來取代服役將近半個世紀的C-2R灰狗式（Greyhound）航母專用運輸機，美國海軍將採購44架CMV-22B型機。

而這個發展，也帶出了下一步的研發計劃，也就是英美正在合作進行有關EV-22魚鷹空中預警機的計劃，未來可能會部份取代E-2系列的固定翼空中預警機功能，而魚鷹機的傾斜翼舉升科技，也能夠輕易地讓各小型航母擁有國，除了先進艦載機之外，還擁有速度、航程與戰機相似的魚鷹預警機搭配。

由於科技的發展，讓人想不到小型航母的天下，最終又開始到來。在這個連美國都準備開源節流、縮小超級航空母艦艦隊的規模，試圖用更經濟、減省的方式來達到同樣的全球戰略投射威力，比拚航母的數量、航程以及艦載機搭載能力，未來可能已經不是絕對國力指標。因為隨着航母類軍艦的入門門欄越來越低，更多國家都擁有可以搭載匿蹤第5代戰機的戰略投射艦的時代已經來臨。傳統定義航空母艦戰略價值的軍事常識，未來將面臨一定程度的挑戰。