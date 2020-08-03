即使合法也不道德　中國應積極化解遠洋捕魚爭議

綜合BBC和衛報等外媒報道，厄瓜多爾海軍近日發現一支龐大漁船船隊，該船隊船隻大多插有中國國旗，在厄國所屬加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands）一帶專屬區附近捕魚。厄瓜多爾計劃循外交途徑促船隊離開，以加強保護生態。 類似爭議近年頗為常見，如2019年3月，阿根廷海岸警衛隊懷疑一艘中國漁船非法捕魚，遭到對方企圖撞擊後開火驅趕。又如於2017年12月，韓國海警鳴槍示警無效後，動用機關槍等武器發射200發子彈，將40多艘中國漁船逐出全羅南道新安郡紅島以西海域。

遠洋漁業本身無大礙，但捕撈過程中「愈踩愈過」，涉嫌侵害別國經濟區，那就衍生出持續不斷的爭拗與衝突。

可是多地漁民也有同類的有爭議做法，中國不是唯一一個涉事的經濟體。市場有供有求，這個灰色產業的供應對象不只是中國本土，兼且還有世界各地消費者，但中國捕魚船確實走在了環境破壞的最前線，也採取最為「進取」的方法，數量上更是最為龐大。

2017年8月13日，一艘中國籍漁船「福遠漁冷999」在厄瓜多爾的加拉巴戈斯海洋保護區內被截停，船上被發現有300噸魚獲，包括6600條鯊魚。（路透社）

政府補貼間接鼓勵跨境捕魚

中國漁船出沒於西非和南美洲東南部海域一帶，講國際關係有侵犯主權之嫌，講環保則是竭澤而漁的做法，然而講利益也都不划算賺錢。業界人士之所以不惜人力物力跨越半個地球，原來是受惠於政府的鉅額補貼扶持，得以支撐遠洋作業的昂貴負擔，爭奪國際漁業資源和市場。

政府以補貼間接鼓勵業界跨境捕魚，但就難以相應跨境管理規範，變相是將本國捕撈成本轉嫁於他者：中國漁民在境外有魚可捕，漁民所屬地方政府獲得經濟發展和稅務收入，相關監管部門則大安旨意鞭長莫及，最終最受傷害的是各地漁民和生態環境，以及中國的國際形象。

的而且確，中國漁船往往在專屬經濟區的邊緣作業，連官方也聲言公海捕魚屬合法活動，可是一則海產資源是無視人為劃界的，所謂邊緣作業照樣損害經濟區的價值，二則官民異口同聲說謹守國際法，但偷捕盜撈的情況亦時有所聞，三則事前補貼鼓勵，事後辯解「彈出彈入」，即使於法無礙，這行為仍是不道德的。

2017年中國漁船事件曾引發厄瓜多爾居民接連抗議，有民眾發起為鯊魚「守喪三日」的大規模遊行。（Getty Image）

須權衡合法權利與大國責任

當代中國強調自身發展一不靠偷，二不靠搶，其崛起過程與歐美文明的血腥殘暴歷史截然不同，可是出於放任或貪婪都好，遠洋捕魚的爭議卻引起各疑慮。雖然箇中做法與殖民蓄奴完全不是同一等級，但涉事各國仍會懷疑中方是否一如西方所言，利用國際法的灰色地帶，以及自身的龐大資源，做以本傷人的事情。

毋庸諱言，中國要讓其他國家尊重，不讓人有挑撥離間的可乘之機，就需要明白到，許多爭議不只是個「合法權利」的問題，而是「大國責任」的問題。正如遠洋捕魚一事所示，官方應該嚴格勸導涉事人等，以及事前擬定預防措施，而不是任由問題愈滾愈大才去處理，甚或裝作看不見般「以不變應萬變」。

至於實務方針，中國政府現時已推行漁業減產能減補貼的政策，從源頭上減少對外衝突和破壞環境的風險。另一方面，以中國的政經實力所及，大可與相關各國議定專屬經濟區邊緣的捕撈準則，甚至折現為繳費牌照制度，進而加強多方海上執法合作，這既有助於化解長年紛爭，也可突顯北京履行其所倡議的負責任大國角色。

疑涉非法捕撈 阿根廷海警開火驅趕中國漁船