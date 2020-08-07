【聚焦五中】近思錄：間隔十年　習近平為何拋遠景目標

「北戴河會議」前的最後一次中央政治局會議釋放出諸多重磅消息，其中一個是已經在胡錦濤時代停止制定的跨越三個「五年規劃」的遠景目標重新出現，惹人浮想聯翩。

「今後15年是承前啟後、繼往開來的重要時期。我們將在這一時期內建立起比較完善的社會主義市場經濟體制，全面實現第二步戰略目標，並向第三步戰略目標邁出重大步伐，為下世紀中葉基本實現現代化奠定堅實基礎。」

今年10月，北京將召開中共第十九屆中央委員會第五次全體會議，即五中全會。（資料圖片／新華社）

1995年中共在北京召開的十四屆五中全會被認為是一個重要的時間節點。在這次會議上，北京在提前5年完成既定的「三步走戰略」中的第二步目標後，宣稱在20世紀末的最後5年繼續快馬加鞭開局「第三步」，並為此制定了一個跨越三個「五年規劃」（從「九五」到「十一五」）的超長發展目標即2010年遠景目標，實現國民生產總值比2000年翻一番，形成比較完善的社會主義市場經濟體制。

在這次會議上，中共做出了「兩個轉變」決定，即社會主義計劃經濟體制向市場經濟體制轉變，經濟增長方式從粗放式向集約式的轉變。同時，時任中共最高領導人江澤民還做出了「論十二大關係」以作為未來發展指引（即《正確處理社會主義現代化建設中的若干重大關係》）。

數月後的1996年中國「兩會」通過了這份《國民經濟和社會發展「九五」計劃和2010年遠景目標》。在當年3月5日全國人大開幕會上，時任中國國務院總理李鵬就此發表長篇報吿，披露了當時中國國內的狀況：

……出現了比較嚴重的通貨膨脹，5年零售物價年均上漲11.4%。國有企業生產經營困難較多，管理體制和經營機制不適應社會主義市場經濟的要求。農業仍然是國民經濟的薄弱環節，不能滿足經濟發展和人民生活提高的需要。收入分配關係還沒有理順，部分社會成員收入懸殊。經濟秩序還比較混亂。有些腐敗現象仍在蔓延滋長。一些地方社會治安狀況不好。社會主義精神文明和民主法制建設也面臨不少新的問題。

事實上，外部環境同樣不那麼樂觀，後冷戰時期的世界格局尚未形成，中國也雖然剛剛從1989年六四事件後「解脱出來」，但是距離加入世界貿易組織（WTO）談判仍然艱難；更緊迫的是，香港、澳門即將陸續回歸中國，而李登輝上台前後台海危機爆發，美國以及台灣都試圖測試北京的反應和底線……

如今看來，這一跨越15年的遠景目標在中共執政的既定目標之外，還頗有些知恥後勇和躊躇滿志的意味在其中。

然而，25年後的今天北京又為什麼在當下時間節點重提又一個15年遠景目標呢？畢竟，自2010年迄今十年內，北京也沒有接踵第一個15年遠景目標而拋出第二個，反倒要在10年間隔期之後重新拋出來。

事實上，對於21世紀前10年的改革，從官方到民間都不是特別滿意的，尤其是還徘徊在「兩個轉變」上。當2010年中共即將宣布由温家寶和李克強主導制定的「十二五規劃」時，參與該工作的時任中財辦副主任劉鶴說，「從中國長期歷史的進程來看，外部壓力和內部動力相統一是事物成功的關鍵。如果沒有壓力，中國的事情認識再好也做不成。內部本身的動力常常需要外部壓力來激活。所以，現在轉變經濟發展方式，天時、地利、人和俱備，可以說到了一個臨界點。」

其實，從胡錦濤時期到習近平第一任期，中共黨內外並不是沒有「遠景目標」計劃。比如，2005年中國「兩會」期間，時任中央政治局常委、中國國務院副總理黃菊就曾提到，科學編制並有效實施「十一五」規劃和2020年遠景目標，對全面建設小康社會具有重要意義。2015年清華大學學者在新華社旗下《瞭望》周刊刊發的一篇文章中建議參考「九五」計劃和2010年遠景目標，在制定「十三五」規劃的同時制定2030年遠景目標綱要，並為二十大提出2050目標奠定基礎。

但是，最終這些說法和建議都沒有落地，自然這是時機並未成熟的原因。

直到2020年7月30日中央政治局會議透露10月份中共將召開十九屆五中全會，主題依照以往慣例將是制定下一個五年規劃即「十四五」，與此同時它還將與一個一直延續到下個15年的「遠景目標」連接起來。

道理很簡單。其一，正如香港01在《【聚焦五中】長謀、強硬與隱忍 「2035遠景」下的習式風格》文中所指出，這符合中共的執政思想連續性，也符合習近平本人的「長謀」意識和性格特質，茲不贅言。

面對特朗普的全方位施壓，習近平指出「任何國家任何人都不能阻擋中華民族實現偉大復興的歷史步伐」。（資料圖片）

其二，相較於1995年中共所面臨的外部局勢變化，當下中國所面臨的環境複雜性有過之而無不及，這正是中共上下在全球保守主義、逆全球化回潮的背景下反覆提示迎接百年變局的原因。如果說當年的中國在美蘇爭霸局面剛剛崩塌後失去了一種平衡感的話，那麼今天中國則顯然很明確地成為美國首要要打壓的「戰略競爭對手」，而且這種戰略上壓力已經讓中國感到越來越不舒服——當然對於美國來說，面對一個逐漸強大的對手，它也會產生綆短汲深的擔憂。正是在此格局下，北京需要對內對外傳遞堅定的信心。

總之，中美競合關係格局逐步清晰，中國國內二次改革初步展露顯現，而15年後的2035年是中共十九大所確立的提前15年達到基本實現社會主義現代化的時間節點。這是一個長期戰略也是未來持久戰的依歸。中共領導者會做出怎樣的戰略選擇，預料2021年中國「兩會」將公布一份更加詳細的指標性規劃綱要。