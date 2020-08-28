警黑勾結、法院腐敗　中共如何揪出政法基層「害群之馬」？

8月27日，繼2019年「成都會議」後，中共政法委再度召開一次最高級別的政法領域全面深化改革推進視頻會，包括中央政法委書記郭聲琨以及公檢法等國家政法權力機關「掌門人」悉數出席。

中共政法委秘書長陳一新曾在7月出席一場啟動中國政法政治教育整頓的大會，至今已有35人被查或提起公訴等。（微信@長安劍）

在這次會議上，郭聲琨聲稱「成都會議」所確立的100項改革目標已完成或者取得重大階段性成果者84項，未知是否包括中共7月初下令開始的大規模政法隊伍「整風運動」。在7月8日的動員會議上，中央政法委秘書長陳一新列出「整風」四大目標，首要目標即為「清除害群之馬，清查對黨不忠誠不老實的『兩面人』，徹查黑惡勢力『保護傘』，深查執法司法腐敗」。

外界已經注意到當下這場風暴來勢洶洶，可能伴隨着難以勝計的中共政法官員落馬。

在中國官方媒體《中國新聞週刊》的報道中，河南靈寶作為「整風」試點之一已經出現塌方式腐敗，其中一名知情者斷言，更大的風暴即將到來。

根據香港01記者的粗略統計，事實上，「動員會」於7月8日召開後的第二天，西藏便率先傳來首名政法官員落馬的消息。

消息稱，2020年1月份被查的西藏自治區林芝市公安局黨委委員、副局長、調研員鄧朝奎（正處級）目前已被「雙規」，其罪名包括「甘於被圍獵，與不法分子沆瀣一氣，為惡勢力充當保護傘」。7月17日，鄧朝奎因涉嫌徇私枉法、受賄一案已被逮捕，移送檢察機關審查起訴。

事實上，與鄧朝奎1月份同時被查的還有一名林芝公安局治安管理支隊政委王勇。鄧朝奎自2012年由西藏自治區公安廳禁毒總隊副調研員調入林芝市公安局，而王勇則先是在墨脱縣（林芝下屬）公安局，2016年調入市局，與鄧朝奎交集不少，但目前官方未披露二人被查是否有關聯。

7月10日，上海市楊浦區法院原黨組書記、院長（副局級）任湧飛被提起公訴。這又是一個極為有名的政法腐敗案例。事實上，任湧飛早在2019年10月份被查，在上海司法系統工作了34年。從1985年7月起在上海高院工作近22年；2007年1月起，任盧灣區法院副院長、審委會委員等；上海市高級法院審判管理辦公室主任、審委會委員、辦公室主任等；2016年4月起，任楊浦區法院黨組書記、代院長、院長等職。

官方指控任湧飛「在任楊浦區委政法委副書記和區法院主要負責人時，未恪盡職守，還在掃黑除惡專項鬥爭中私下接受黑社會成員請託，淪為黑惡勢力保護傘……」

事實上，任湧飛被查背後據稱也隱藏着一個神秘鏈條。在此之前，2019年7月，任湧飛公檢法的同僚、上海市楊浦區委常委、區委政法委書記盧焱落馬。

任湧飛曾經的上司、一度任上海市檢察長的陳旭2017年落馬。而任湧飛的搭檔、楊浦區政法委書記盧焱則在2019年7月落馬，並於2020年8月7日因為受賄，貪污，包庇、縱容黑社會性質組織而受審。

根據香港01統計，從7月8日至今，內地已有35名政法官員落馬（包括被查、「雙開」、免職和提起公訴等情形），其中包括既包括上海市副市長、公安局局長龔道安這樣的省部級高官，也包括安徽潁上縣副縣長、公安局局長李光亮等處級官員。

事實上，小官巨貪，越是基層權力越容易不受限制掌握在地方實權派手中，這也就造成了基層政法權力腐敗甚至比高層更嚴重，更容易被潛規則所滲透。這就是此次「整風」是從下而上，而非傳統的從上而下來推行的原因。

最後，正如上文所言，這次「整風」，公安系統落馬官員最多，其次是法院系統，且多人充當黑惡勢力「保護傘」，甚至領導黑社會組織。這也印證了政法隊伍已經到不整頓不行的地步。