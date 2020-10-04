中國人的「美國夢」已經破滅　中國經濟迎來罕見的調整時機

美國大選臨近，美國總統特朗普（Donald Trump）的選情飄搖，對於中國的極限施壓也已經到了最後關頭。中國經濟上的困難正在被當做「百年難遇」的一次機遇和動力，以推動之前難以啟動的改革和產業鏈調整。美國的不斷遏制甚至是威脅「脱鈎」，打破了中國對全球化美好的幻想，暴露出中國產業鏈的短板，尤其是在核心關鍵領域，中國經濟受制於人，基礎科研缺乏的現狀已經威脅到了中國國家安全。中國人的「美國夢」已經破滅，接下來只能「自力更生」。

為此，中國政府對此目前提出了「新基建」、「雙循環」、「跨周期調控」等一系列應對政策，已使得中國產業鏈的更好地支撐起中國經濟「內部大循環」的重任。同時，攻克晶片等關鍵技術，只有「把關鍵核心技術掌握在自己手中」才更更好地推進全球合作，也成為中國重新認識國際競爭本質的新結論。

中國正在通過建立統一的國內大市場，落實「區域經濟一體化建設」、「國有企業改革三年規劃」的相關政策，以擴大對內開放、破除市場壁壘，以期激發市場活力、加速產業鏈的調整。在產業鏈細化和延伸方面，中國政府也已經發現了培養新型市場合格主體、完善二三線城市和農村產業佈局的重要性。其中，農村新型股份制改革和農村產業規劃的同步推進，基層執行部門的激勵機制和容錯機制的細化，正在使得整個產業鏈向縱深延展。

隨着美國大選的臨近，特朗普對於中國的施壓也已經接近極限。來自中國的堅持與反制則讓特朗普騎虎難下。（AP）

在資金保障和價值引導方面，面對美元的洶湧「洪水」，中國人正在通過政府引導的方式努力調整着市場預期和資本收益，讓整個市場形成投資實體、投資高新科技、投資農村的氣氛和格局。在目前市場調節能力減弱的情況下，中國政府採取了嚴守金融風險的政策，通過税收、財政補貼、轉移支付等形式傾向性的引導資金進入產業鏈的關鍵環節，有節奏地加快產業結構調整。

尤其在高科技領域，中國政府更是啟動了「舉國體制」，以攻克晶片等關鍵技術，將「新基建」、5G技術、新能源、新材料等高科技產業列為中國未來經濟發展的核心。更關鍵的是，中國人通過之前的失敗教訓已經懂得了科技創新秘訣——人才、資本、產業和市場的高度協同，以及足夠的耐心才是成功的關鍵。

首先，中國正在對國有的科研機構和大學進行改革，希望能夠打破中國現有的院校、科研機構的官僚管理體制和學閥氛圍，使得更多的優秀人才能夠脱穎而出。同時，中國也正在打通軍隊、政府科研機構和企業之間的壁壘，建立利益共享、風險共擔的有效溝通和運營、激勵機制，以避免目前中國科研各自為戰、故步自封、急功近利的局面。

其次，在注重科技創新的同時，中國開始更加註重基礎性研究和基礎產業一線人員的培養。正所謂「基礎不牢地動山搖」。從目前，中國晶片、精密加工、精細化工等產業技術短板來看，大多數都是來自基礎科研和工藝的缺失。「舉國體制」不僅應聚焦於目前急需的具體產品上，而應在教育培訓、人才就業、收入分配上從基礎做起，加大傾斜。這樣才能形成全社會重視科研，人才向基礎產業流動的氛圍和格局。中國高端技術產業才能擁有源源不斷的動力。

再次，在實施「舉國體制」的同時，推進高科技產業並不是一個封閉的體系，自主科技也不意味閉關鎖國。中國一方面將大膽引入為此，中國政府正在加快國家層面的風險投資參與和退出機制建設。目前的中國A股的科創板已經成為一個良好的開端。

中國正在將美國的不斷施壓，變成促進改革的動力。中國經濟「雙循環」的架構正在被搭建起來。（新華社）

中國政府已經認識到，中國作為一個「巨型」市場的能力。「自力更生」和強調經濟內循環絕非是「閉關鎖國」，而是「以我為主」的新型對外開放。一方面，中國有能力將全世界的資本和人才吸引到中國來；另一方面國也願意將中國的產能、技術與世界各國和國際投資者分享。通過政府間合作、企業間的產業配套、利益捆綁，將形成你終於我，我中有你的世界經濟格局。

美國可以孤立自己，但是事實證明它沒有辦法阻攔全球化的總體趨勢，中國大市場的啟動將變革整個亞太地區、「一帶一路」國家，以及全球產業鏈的佈局。這是中國經濟和產業立足於全球產業鏈的核心競爭力和吸引力。在人民幣國際結算和政府區域間合作的保障下，變產品輸出為產品生態體系輸出，變單個產業輸出為標準輸出和產業鏈合作將成為主要內容。

與所在國實現利益綁定，與所在國企業進行股權綁定，與其工業體系實施技術標準綁定。並且隨着中國從出口大國，轉變為世界最大的消費市場，中國與全球產業鏈，尤其是與東南亞、非洲、南美地區的市場，將形成有別於傳統歐美市場的新的國際大循環。

可以說中國用能力利用自身的巨型市場和組織優勢啟動新的一場「產業革命」。從中國東部沿海到西部內陸、從農村帶城市，從中國到「一帶一路」國家的三次「遞進式」產業革命將同時發生。只要中國能夠打通各個地域、部門之間的壁壘，形成全國統一的資本要素市場和商品流通市場，整個產業鏈的「遞進式」變革和大發展就將加速進行。在這個過程中，新的需求將大量湧現，新的就業將加速增加，新的市場也將被加速開拓。

最終，特朗普的對華極限施壓，只能成為中國進行改革的動力，成為中國經濟百年難遇的調整機遇。