中美代表聯合國安理會爭論　張軍稱美國已為世界製造夠多麻煩

中美代表9月24日在聯合國安理會就新冠病毒（SARS-CoV-2）的來源發生激烈交鋒，中國代表炮火全開，批美「給世界製造了足夠多的麻煩」。俄羅斯代表隨後公開聲援中國。

中國常駐聯合國代表張軍嚴厲駁斥美方的指控，法媒稱「張軍暴怒」。圖為2020年9月22日，中國常駐聯合國代表張軍在紐約中國駐聯合國使團接受記者採訪。（AP）

據美國有線電視新聞網（CNN）9月24日報道，在聯合國安理會24日舉行的視像會議上，中國與美國常駐聯合國代表就新冠病毒的來源發生爭論。

美國常駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）批評中國「決定隱瞞這種病毒的來源，將其它的危險淡化，並壓抑科學合作。」

克拉夫特聲稱，北京的行動「將一場地方性流行病轉變為一場全球性流行病」。

據中國常駐聯合國代表團網站消息，中國常駐聯合國代表張軍24日在安理會「維護國際和平與安全：新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後的全球治理」視像首腦會議上發言，反駁美國常駐聯合國代表對中國的攻擊。

張軍表示，中方堅決反對和拒絕美方的無理指責。美國濫用聯合國和安理會平台，繼續傳播「政治病毒」，散佈虛假訊息，製造對立和分裂。這樣的所作所為，不僅驅散不了病毒，而且已經極大地干擾了全球團結抗疫的努力。

張軍說：「我要說一句，真是受夠了，你（美國）已為世界製造夠多麻煩。」