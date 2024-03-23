分手｜你有冇愛過我？5大問題越問越傷心　好聚好散別被他2次傷害

分手時傷心欲絕的我們總有可能問出「這5個問題」？這篇文章也許某些母胎單身的妞妞們無法參與討論，沒關係！可以看看警戒一下自己（欸）。



分手時人們常常會進入可怕的撞牆期，拿各種「問心酸」的問題去轟炸前男／女友，當下我們可能以為自己是想要確認對方心意，但其實並沒有要接受殘忍的答案，只想聽到自己想要的回答啊～（嘆），一起來看看這5大問題究竟是什麼吧。

5個分手時越問越心酸的問題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 你還愛我嗎？

「你還愛我嗎？愛我為什麼要分手？」

「你還愛我嗎？為什麼不愛了？」

「你還愛我嗎？」（然後再接續以下更多心酸問題）

基本上，他愛你就不會跟你分手。有些人問這些話是希望能得到對方一句「不愛」，好讓自己死心；有人想挽回因此想聽到對方說其實還愛著自己，只是因為大環境只好來分開；有人想追尋愛情消逝的痕跡。我們看過許多電影裡的主角，明明彼此相愛但感情卻無以為繼，因為愛情只有愛是不夠的，更別說大部分的例子是──他根本不愛你了！所以別問了，好心酸啊！

2. 你有愛過我嗎？

「當初我們是因為愛在一起嗎？還是只是習慣彼此便牽起手呢？」

「在這段感情裡我知道自己投入多少，但你是否真的愛過我？」

「只是我單方面在付出嗎？不然為何你可以這麼簡單的放手呢？」

面對結束時我們常常會想到開始。感情並不質量守恆，也經常不是對等的天秤，有人總會多愛那麼一點點。其實被愛的一方，有時也搞不太清楚自己是不是真的「愛上了」，那些複雜的情感：依賴、習慣、喜歡、崇拜……加起來就會變成愛嗎？所以別問了，不僅很心酸，也很為難人。

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3. 你的未來裡有過我嗎？

「你的未來裡有過我嗎？有的話你怎麼會這麼輕易就放棄？」

「說好的2個小孩1隻狗呢？說好的幸福呢？」

「以後沒有我也沒關係嗎？」

（是否很有既視感？但失戀的人就是這樣一個循環）有一派情人，在交往時期就非常喜歡規劃和對方的未來藍圖。有的只是單方面熱衷而對方頭很痛，有人則是吱吱喳喳就像築巢一樣地在ikea編織各種兩人情境。戀人一起想像往後的生活並不是什麼罪過，甚至是很自然的現象，只是這些事情到分手時刻就會變得相當殘忍。「我們分手吧。」當他說出這句話時，意思就是他看不見與你的未來了，至少在近未來是無法想像的，所以比起苦苦追問，不如收起行囊好好道別吧！

4. 可不可以再給我一次機會？

假如他對你有感情，那他可能已經給過你很多次機會；假如他對你早已沒了感情，那能不能反過來給他一個離開你的機會？

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5. 我們還有可能嗎？

「我們還有可能嗎？」（你有準備好要聽「沒有」嗎？）

這句話可以算是所有鬼打牆背後的中心思想。你想知道對方還愛不愛你，因為這將可能是自己重回對方身邊的籌碼。你提醒對方那些說好的未來，因為你還想擁有那樣的未來。你殷切的乞求最後一個機會，也認為這是兩人關係的救命草。但會走到分手這一步，「我們還有可能嗎？」聽起來不像詢問反而像是懇求了，

以上這些問題不只問的人有些沒尊嚴，被問的人其實也很困擾。他想要跟你好聚好散，想要婉轉避開殘忍事實讓你少傷心些，但你卻抓著這些問題打破砂鍋問到底。只好點一首五月天的〈志明與春嬌〉送給大家了：「我跟你最好就到這 你對我已經沒感覺 麥閣傷心 麥閣我這愛你 你沒愛我」。（拍拍）

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