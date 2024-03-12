情侶冷戰！測你們能重修舊好嗎？抽到這張復合機會渺茫｜愛情塔羅

在離婚率不斷提升的今天，分手、離婚成為一件再平常不過的事。雖然分手有時是一種解脫，但很多情侶的感情並沒有破碎到要分開的地步，卻因為一時衝動離了婚、分了手，又何嘗不是憾事一件？



如果你們常常吵架，吵到想分開的地步，又常感到放不下對方，會不會有轉圜的餘地呢？用以下的塔羅測試，讓本網給你答案。

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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念「我們能重修舊好嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

測試結果：

選牌1：女祭司牌

重修舊好機率：90%

雖然彼此常爭執，誤會多，但只要感情還在，就不容易離婚或分手。這張牌表示念舊、重情感是維繫你們關係的有力保障，即便「離婚/分手」已說出口，只要有一方能放下身段，願意低頭悔過，並用那些美好的記憶去感動對方，即使面臨破碎的關係也還是能重修於好！

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選牌2：隱士牌

重修舊好機率：60%

抽到這張牌，代表你們會因為責任和習慣，而可能言歸於好。走過了這麼多年，彼此的牽牽絆絆已無法計算，要分離談何容易？各方面的交集，與親友的勸說，讓雙方想分都沒那麼輕鬆！更何況生活久了，已習慣了彼此。既然割捨不下，牽扯不清，那還是給彼此一次機會吧！

選牌3：皇帝逆位牌

重修舊好機率：35%

「倔強」會是影響你們和好的重要阻礙。習慣不低頭不道歉，或是感情模式容不下一粒沙子，若一方犯了原則性錯誤，基本上就沒可挽回的餘地了。即使造成感情破裂的是其他原因，也會因為彼此都不願放軟、因為衝動行事，而走向破滅。真的非分開不可嗎？先冷靜下來，想想對方曾經對你的好，想想那些幸福時光，是否都已不值得你留戀？若還有所猶豫，又不好意思低頭，那就找人當說客牽線，別讓愛成往事，徒留追悔！

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選牌4：高塔逆位牌

重修舊好機率：5%

高塔逆位是分手的預兆，表示你們已陷入緊張狀態。一旦真正面臨離婚或分手，挽回的機率會比較小。看起來，如果不是真的絕望，不是真的走不下去，也不至於走到要離婚的地步。既然已走到這步，與其抱怨憎恨，不如好聚好散，以免讓自己過得更加不快樂！

即使分手，也不代表這段感情就真的結束。很多時候，我們會繞了一大圈，還是覺得對方更適合，而此時自己也變得更成熟了，不是不可能再來一次。

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